El Jubileu de Platí consagra set dècades de regnat d’Isabel II

Ovacionada una vegada més per la multitud, Isabel II va posar punt final al Jubileu de Platí des del balcó del palau de Buckingham, després de quatre dies de celebracions en honor seu. Vestida de rabiós color verd, amb un collaret de perles de dues voltes, somrient i amb bon aspecte, la d’ahir va ser la segona aparició de la sobirana durant les celebracions. No es va voler perdre el moment malgrat que les seves forces són limitades. La salutació de la monarca va tancar una era que abasta set dècades i ha marcat la vida de diverses generacions de britànics. «Tots som isabelins», va proclamar el cap de setmana des de l’escenari el comediant i escriptor Stephen Fry.

Una gegantina desfilada de més de tres quilòmetres, en un ambient carnavalesc, va recórrer ahir alguns dels punts més ressenyables de Londres, com la plaça del Parlament i la de Trafalgar, per avançar fins arribar al palau, on hi havia les tribunes principals, amb reialesa i autoritats. Des d’autobusos descoberts, carrosses, cotxes descapotables i vehicles inversemblants, ballant, cantant o marcant el pas al so d’una desena de bandes militars, 10.000 participants van convertir el centre de la capital britànica en una festa de color més pròpia de Rio de Janeiro al febrer. Hi va haver celebritats vintage com el cantant Cliff Richard o l’eterna Joan Collins i supermodels dels 90 com Kate Moos i Naomi Campbell. Cels grisos i inestables que van deixar algun xàfec van acompanyar milers de pícnics de carrer als veïnats del país.

Hores abans, dissabte a la nit, després de les curses de cavalls a Epsom, un espectacular concert va tornar a congregar la família reial, juntament amb 22.000 convidats a les grades i desenes de milers més emplenant el Pall Mall i seguint en diverses pantalles gegants les actuacions d’Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli, Elton John, Rod Stewart i Diana Ross. La reina era absent, però la seva presència va ser omnipresent durant la vetllada en ser la veritable estrella.

Isabel II va inaugurar el concert amb una filmació que es va fer viral en qüestió de minuts, en què convidava a prendre el te una altra institució britànica, l’osset Paddington. Com a «actriu», la sobirana havia debutat fa 10 anys amb el James Bond Daniel Craig als Jocs Olímpics de Londres. El nou vídeo descobria el secret del que guarda en aquesta bossa que sempre porta: un sandvitx de melmelada per a qualsevol emergència. Els seus besnéts semblaven encantats.

Homenatge del seu fill

Entre molts tributs hi va haver paraules d’homenatge del príncep Carles. «Ha estat amb nosaltres durant aquests 70 anys. Va prometre una vida sencera de servei i segueix complint-ho. Aquesta és la raó per la qual avui som aquí». El príncep Guillem va al·ludir al perill d’una catàstrofe climàtica que viu el planeta i la «responsabilitat que tenim amb les generacions futures».

El jubileu de platí quedarà en el record com la consagració d’Isabel II i el seu regnat. Una massiva mostra de reconeixement popular i respecte cap a qui, per a la immensa majoria de britànics, ha complert la tasca que li va encomanar la història i ella va acceptar. La commemoració també ha mirat el futur deixant clar qui és a dins i qui és fora de les responsabilitats de la corona.

En cada acte s’ha projectat una imatge familiar idíl·lica dels ducs de Cambridge. Guillem i Caterina, joves pares, la parella més popular de la reialesa després de la monarca, han estat acompanyats gairebé permanentment dels seus fills, exposats per primera vegada a una intensa atenció pública, després d’anys de gelosa intimitat. Els dos grans, Jordi, a punt de fer 9 anys, i Carlota, de 7, fins i tot els van acompanyar a un acte oficial a Cardiff perquè vagin aprenent l’ofici.

Els Sussex, humiliats

Les celebracions també han amplificat les diferències irreconciliables que enfronten i divideixen la família. El buit al príncep Enric i Meghan Markle ha estat estrepitós. La parella, arribada de Califòrnia, només va aparèixer en un acte de la reialesa, durant l’ofici d’Acció de Gràcies divendres a la catedral de Sant Pau. Una invitació per exprés desig de la reina on van ser clarament ignorats i marginats. Ni el príncep de Gal·les ni el duc de Cambridge han perdonat a Enric les seves acusacions.

Els Sussex haurien passat la nit veient el concert en privat amb Isabel II, segons mitjans britànics. El baix perfil era la condició per a aquest breu retorn una mica humiliant.