El líder de l’oposició polonesa, Donald Tusk, ha criticat aquest dilluns una nova ordenança que amplia la recollida de dades mèdiques de dones embarassades perquè considera que condueix a la creació d’un «registre d’embarassos» per detectar possibles avortaments il·legals.

Tusk ha fet referència a una disposició judicial aprovada aquest dilluns, després de ser presentada divendres passat pel ministre polonès de Sanitat, Adam Niedzielski, que insta els metges a recollir informació sobre les dones embarassades i el seu estil de vida.

Aquestes dades quedaran registrades en el sistema de la sanitat pública i els facultatius estaran obligats a més a informar les autoritats si sospiten que una dona ha induït un avortament de manera deliberada o l’ha provocat amb uns hàbits poc saludables. A Polònia, una reforma legal de gener del 2021 va il·legalitzar l’avortament en pràcticament tots els supòsits, tret de casos de greu risc per a salut de la mare.

«Les dones poloneses necessiten atenció, no control», ha emfatitzat el líder del principal partit de l’oposició polonesa durant unes declaracions a la premsa a Biestrzyki (sud). Tusk ha afegit que li agradaria que els qui van tenir aquesta idea «entenguessin que les dones poloneses són persones lliures, ciutadanes amb plens drets» i ha assenyalat que és la classe d’iniciativa «que neix de la ment de polítics homes amb algun problema de maduresa».

Només accés mèdic

Per la seva part, el portaveu del Ministeri de Sanitat, Wojciech Andrusiewicz, ha assegurat aquest dilluns que la nova mesura «no crearà cap registre», sinó que només ampliarà la informació recollida segons les recomanacions de la Comissió Europea i que només els metges tindran accés a l’esmentat historial.

Inclourà la llista dels medicaments que hagi pres la dona embarassada, les al·lèrgies, el grup sanguini, així com un seguiment detallat de l’evolució de la gravidesa. En els últims mesos, almenys dues dones han mort en hospitals polonesos en situacions en què els metges van retardar l’extracció de fetus ja morts o que amenaçaven greument la vida de la mare.

Segons les famílies de les víctimes, ho van fer per por d’infringir la llei que criminalitza la interrupció de l’embaràs fins i tot quan s’ha diagnosticat un deteriorament greu i irreversible del fetus.

Durant la primera legislatura, el Govern ultraconservador polonès va intentar il·legalitzar l’avortament completament i tirar endavant una legislació que permetia denunciar a la policia una dona embarassada que fos vista fumant, bevent alcohol o practicant activitats que poguessin suposar un risc per a la vida del fetus. No obstant, una onada de manifestacions a tot el país –les conegudes com a «protestes negres»– va provocar la retirada d’aquestes propostes.