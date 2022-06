La llei antiprostitució que impulsa el PSOE no inclou mesures per a les dones

Un dels temes que més divideixen el moviment feminista esta relacionat amb com abordar la prostitució. Una part del feminisme advoca per l’abolicionisme i una altra pel regulacionisme, és a dir, considerar l’activitat com una feina i donar drets a les «treballadores sexuals». En els últims mesos, el PSOE ha agafat amb força la bandera de l’abolicionisme i, fidel a ella, ha presentat una proposta legal destinada a perseguir el proxenetisme «en totes les seves formes», tancar els prostíbuls i penalitzar els clients. Amb aquestes mesures preveu desactivar la prostitució sense arribar a prohibir-la. Tot i això, la iniciativa legal, que serà debatuda avui al Congrés i previsiblement serà admesa a tràmit gràcies al suport del PP i l’oposició d’alguns dels grups d’esquerres i regulacionistes, només conté mitja desena d’articles destinats a modificar el Codi Penal. No és una llei integral i no conté mesures destinades a ajudar les prostitutes i facilitar-los una sortida laboral.

És el que li retreu al PSOE el sector abolicionista del feminisme, mentre que el regulacionista opina que directament perjudicarà les prostitutes i les conduirà a més vulnerabilitat. Per contra, les abolicionistes donen suport a la proposta legal i consideren que, si va acompanyada d’«impuls polític» i persecució policial, servirà «finalment» per frenar l’activitat proxeneta i la proliferació de prostíbuls. «És un pas necessari perquè Espanya té una posició estratègica en les xarxes de tràfic de dones i crim organitzat i fins ara no s’ha debatut com aquest crim pot estar enquistat en els estaments de poder», segons denuncia Graciela Atencio, directora de l’Escola Abolicionista Internacional. La portaveu de la Plataforma Estatal d’Organitzacions per l’Abolició de la Prostitució (PAP), Rosario Carracero, també considera que la llei del PSOE és «insuficient» perquè no conté mesures de suport per a les prostitutes.