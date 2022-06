Ni Madrid ni Castella i Lleó

Aquests dies s’acumulen les comparacions entre les properes eleccions andaluses i altres comicis recents. Totes busquen donar resposta a la gran pregunta: Entrarà Vox al Govern d’Andalusia? Alguns comentaristes assenyalen aquests dies que el més probable és que passi a Andalusia el que va passar a Castella i Lleó: que al PP no li quedi cap altra opció que governar amb Vox. Segons aquesta narrativa, una vegada instal·lada una nova forma de relacionar-se, la coalició, seria injustificable fer marxa enrere si els dos partits es necessiten. A aquest tipus d’arguments se li escapen dos punts importants: Que el PP d’Andalusia constitueix el vèrtex més moderat del partit i que la força del PP a Andalusia és superior a la de Castella i Lleó.

Altres evoquen Isabel Díaz Ayuso. Esgrimeixen que si el PP andalús treu múscul com ho va fer el PP madrileny, podrà obligar Vox a avalar un Govern monocolor de Juanma Moreno. La veritat és que la força relativa del PP andalús està molt lluny de l’obtinguda pel PP d’Ayuso fa un any.

Per part seva, l’esquerra ha viscut eleccions complicades en els darrers temps, tant a Madrid com a Castella i Lleó. Els dos partits estatals d’esquerra, PSOE i Unides Podem, s’enfronten a aquestes eleccions amb el record del cop de les eleccions anteriors i una estela de desgast del Govern.

Andalusia sol inaugurar les noves fases del sistema de partits espanyol. Per qüestions de timing, van ser eleccions andaluses les primeres a mesurar la força de Podem després de les europees el 2015 i de Vox el 2018. El que passi després del 19 de juny del 2022 tindrà una lectura fonamental de com arriben els partits al cicle electoral de 2023, amb municipals i autonòmiques a la primera meitat de l’any i generals, previsiblement, a la segona.

Encara és aviat per parlar de titulars postelectorals. Però els partits ja hi pensen. PP i Vox lluitaran per la batalla de les expectatives. Tots dos preveuen millorar resultats, però aconseguirà Moreno sumar més que els partits d’esquerra en conjunt? Superarà Vox el seu màxim electoral del 18% a Castella i Lleó?