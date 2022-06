La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta l’enviament de carros de combat Leopard i míssils antiaeris a Ucraïna i assegura que «dins les nostres capacitats», i «sempre» en coordinació amb altres països, Espanya continuarà «donant suport a l’heroïcitat» de Kíev. «La nostra solidaritat amb Ucraïna hi és», va respondre ahir la ministra a Telecinco després de ser preguntada directament sobre si no descarta aquest enviament d’armament, si bé va demanar la «màxima serenitat i discreció» perquè, com va recordar, el president rus, Vladímir Putin, va tornar diumenge a amenaçar els països que enviïn armament a Ucraïna.

Preguntada sobre una informació que publicava ahir El País sobre que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) atribuïa l’entrada de milers d’immigrants a una estratègia de pressió del Marroc perquè Espanya canviés la política respecte el Sàhara, cosa que més tard va passar, Robles va apel·lar al secret i al rigor dels serveis d’intel·ligència. I en base a això, va respondre: «No puc confirmar ni negar la veracitat de les notícies». Després de reconèixer que les relacions entre Espanya i el Marroc han fet un gir important, cosa que explicarà demà al Congrés el president del Govern, Pedro Sánchez, va assenyalar que Espanya ha de tenir bones relacions amb tots els veïns mediterranis. Petició de responsabilitat Pel que fa a l’autoria de l’espionatge amb el sistema Pegasus als mòbils de membres del Govern, entre ells el seu telèfon, va assegurar que no sap qui ha estat perquè tècnicament és molt difícil, i va demanar responsabilitat per no fer imputacions sense tenir proves. La ministra va treure importància a la postura crítica dels ministres de Podem amb la cimera de l’OTAN que se celebrarà a Madrid els propers 29 i 30 de juny, i va assegurar que «l’important és que posem en valor aquesta celebració» pel que suposa per al protagonisme internacional d’Espanya. Robles va destacar que l’OTAN és una aliança «de valors i de pau» i integrada per països democràtics.