Alemanya veu en la ultradreta la principal amenaça a la seva estabilitat

Canvia el color del Govern a Alemanya, però no l’opinió de les autoritats sobre quina és la principal amenaça per a l’ordre constitucional i l’estabilitat interna del país. «La principal amenaça extremista per a la nostra democràcia continua sent l’extremisme ultradretà», va afirmar ahir la ministra federal d’Interior, la socialdemòcrata Nancy Faeser, en la presentació de l’informe anual elaborat per l’Oficina Federal de la Defensa de la Constitució.

El seu missatge és idèntic al llançat l’any passat pel socialcristià Horst Seehofer, el ministre d’Interior de l’últim Govern d’Angela Merkel. L’argumentació de Faeser és la mateixa que la dels que fa anys que adverteixen que el terrorisme ultradretà és una amenaça constant des de fa dècades a Alemanya: és en aquest espectre ideològic on s’observa una disposició més gran a usar la violència contra enemics polítics, minories o contra el mateix Estat i els seus representants: diputats, alcaldes, policies, etcètera. Les estadístiques de l’informe així ho confirmen: del total de 33.476 crims amb rerefons ideològic registrats al llarg del 2021 per la BfV, uns 20.357 van ser classificats d’ultradretans, 6.142 d’ultraesquerra, 409 de motivació religiosa -sent el salafisme o l’islamisme radical les principals amenaces- i 776 d’ideologies estrangeres, entre les quals hi ha serveis secrets o d’intel·ligència de tercers països.