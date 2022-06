Bolaños, cridat a declarar com a testimoni per l’espionatge al president del Govern

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ja no veu imprescindible el secret de les actuacions perquè la investigació sobre els atacs patits amb Pegasus pel president del Govern i tres ministres arribi a bon port, així que ha procedit a aixecar-lo i ha cridat a declarar com a testimoni per al 5 de juliol el ministre de Presidència, Félix Bolaños.

En arribar al Senat, Bolaños va assegurar que «donarà tota la informació» de la qual disposa al magistrat en les mans del qual està determinar l’origen de la intromissió als mòbils de Sánchez i els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska, així com l’intent en el de Luis Planas, «perquè conegui tot el que està en poder del Govern», que és «el primer interessat a saber qui va espiar», informa Pilar Santos. «Som un Govern honrat i quan ens truca el jutge col·laborem amb la justícia i no obstaculitzem la seva tasca», va afegir després de lamentar «decebre la dreta i la ultradreta». El que no va voler aclarir és si acudirà en persona a l’Audiència o optarà per fer-ho per escrit, prerrogativa a la disposició dels membres de l’executiu. El testimoni se suma als que van prestar divendres passat davant del jutge l’exdirectora del CNI Paz Esteban, destituïda per l’escàndol que va suposar conèixer l’espionatge a l’independentisme, i el funcionari encarregat d’elaborar els informes criptològics sobre els atacs detectats. Per això el Consell de Ministres va autoritzar la desclassificació de documents i la possibilitat d’informar el jutge del que necessités. En les denúncies que van donar origen al procediment constava que els atacs al president del Govern van ser el 19 i el 31 de maig del 2021, en plena crisi migratòria amb el Marroc, i els de Robles i Grande-Marlaska, al juny. El magistrat ha ampliat la comissió rogatòria cursada a Israel perquè ell mateix, juntament amb el representant el ministeri públic adscrit al cas, Jesús Alonso, i les parts personades en el procediment es desplacin a aquest país per prendre declaració com a testimoni al responsable de l’empresa que comercialitza el programa Pegasus.