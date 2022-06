El Departament d'Inspecció Financera i Tributària d'Hisenda ha obert una nova investigació al rei emèrit. En concret, li ha enviat diverses sol·licituds d'informació durant l'últim any, algunes recents, perquè acrediti l'origen dels fons amb que va sufragar els vols i la resta de despeses derivades de les caceres en les quals va participar un cop va abdicar, el 2014, segons publica El Mundo. També s'hauria requerit la justificació d'alguns regals de menor import que va rebre Joan Carles I a títol particular per part d'empresaris i amics. Les noves sol·licituds d'informació que ha fet Hisenda no estarien relacionades directament amb les operacions que el rei emèrit va regularitzar.

Els assessors jurídics del rei emèrit han anat responent a tots els requisits d'Hisenda, els imports dels quals no superarien el llindar de 120.000 euros anuals a partir del qual està tipificat el delicte contra la hisenda pública al Codi Penal. Hisenda manté encara contra el monarca una inspecció tributària per la via administrativa, malgrat aquestes regularitzacions.