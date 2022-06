El primer duel parlamentari entre Sánchez i Feijóo acaba en taules

Encaixada de mans, en començar, i cap guanyador clar, en acabar. Alberto Núñez Feijóo va debutar ahir al Senat i Pedro Sánchez es va acostar al seu escó per donar-li la benvinguda a la cambra alta, on a partir d’ara s’enfrontaran... sempre que el president del Govern vulgui. Era la tercera vegada aquest any que Sánchez es va voler sotmetre a la sessió de control a l’executiu de coalició.

El president del Govern i el cap de l’oposició van començar el cara a cara centrats en l’economia, amb la pregunta plantejada per Feijóo, però després ja es van llançar retrets coneguts. Els dos més importants: un no vol que el Govern segueixi amb els independentistes com a socis, l’altre reclama que els populars s’obrin a pactes i que negociïn ja la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El líder del PP es va llançar a la crítica més política i repetida de la seva intervenció: «No hauria d’usar només els vots del PP quan no en fa prou amb els vots de Bildu o ERC. Això és resistir, però no és governar. Podria estar a l’alçada de la majoria dels espanyols i no de les minories independentistes».

El dirigent gallec va repetir l’eslògan que va estrenar la setmana passada després que un fotògraf captés la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb una carpeta en què es veia un informe en el qual s’analitzava l’anomenat «efecte Feijóo» del qual gaudeix el PP després de la seva elecció com a president: «Oblidi’s de l’efecte Feijóo i preocupi’s de l’efecte inflació».

El màxim líder del PP li va insistir que apliqui el pla fiscal que li va presentar fa un mes i mig, que inclou rebaixes d’impostos a les rendes mitjanes i baixes i la disminució de l’IVA al gas, perquè les famílies recuperin part dels «4.000 milions» que, segons Feijóo, ha recaptat l’Estat de més per l’alça dels preus.

En aquesta part de la seva exposició, i per destacar el mal moment en el qual veu l’economia espanyola, Feijóo va afirmar que la prima de risc ja està «en 250 punts, la més alta des de l’estiu del 2014». Tot i això, ahir aquest indicador estava en 113. Feijóo va confondre la prima de risc amb el tipus d’interès del bo a 10 anys (2,5%). La direcció del PP va treure importància a la decisió, però el Govern va utilitzar l’error. «Posa en relleu que s’ha d’envoltar de millors assessors en l’àmbit econòmic», va afirmar la vicepresidenta econòmica del Govern, Nadia Calviño.

En la rèplica, Sánchez va recordar els 14 acords amb els agents socials, inclosa la reforma laboral, la revaloració de les pensions amb l’IPC i els canvis per millorar el finançament del sistema de dependència. «Hem arribat a acords amb tots els grups parlamentaris excepte amb la ultradreta i amb vostès», va afirmar. I va continuar: «Vostès l’únic que han fet és fer nosa aquests anys de legislatura».

A Feijóo li va molestar molt el comentari i va respondre immediatament: «Vinc a sumar i construir. I a demostrar que Espanya es mereix un Govern millor. Jo no li diré que fa nosa, i a insults em guanyarà sempre. He vingut a oferir una alternativa».

El pacte amb Vox

En la segona i última intervenció de Sánchez, el cap de l’executiu va aprofitar per recordar el pacte del PP amb Vox a Castella i Lleó i li va retreure que hagi parlat «malament» d’Espanya a Brussel·les. Feijóo ja no tenia cap torn per replicar. El primer cara a cara havia acabat i ho va fer en taules.

Fonts de la direcció del PP van mostrar la seva sorpresa pels «insults» i van lamentar que en el debut del dirigent gallec «recorreguessin a aquesta maniobra». Aquestes fonts van assenyalar que el líder popular podria haver tret en la seva intervenció inicial l’insult que li va dirigir aquest cap de setmana el president del PSOE d’Andalusia, Manuel Pezzi, que li va dir «tontopollas», però va decidir no fer-ho per complir la paraula de « no ajudar a la crispació». A la Moncloa creuen que els aniran «molt bé» aquests cara a cara per «destacar el valor» de la gestió del Govern. Per al líder del PP era molt important presentar la batalla «de les formes» en el primer duel.