La prostitució sotmet unes 45.000 dones a Espanya

Espanya és dels pocs països europeus que encara no s’ha atrevit a regular la prostitució, malgrat els debats enverinats que històricament ha generat aquesta activitat, considerada per molts com un acte de violència contra les dones. Els llimbs i la desinformació són tals que amb prou feines hi ha dades sobre quantes dones l’exerceixen, ni en quants prostíbuls o pisos, ni quants homes hi acudeixen o exactament quants diners mouen. Tot són aproximacions o informes antics. El que sí que se sap amb certa fiabilitat (almenys hi coincideixen els especialistes i el Govern) és que la indústria del sexe espanyola és possiblement una de les més importants del món. Una activitat a la qual la reforma abolicionista que impulsa el PSOE, que ahir va ser admesa a tràmit al Congrés, podria posar fre.

El Govern xifra en 45.000 el nombre de dones que exerceixen la prostitució a Espanya, una dada que s’extreu de l’informe del Centre d’Intel·ligència contra el Crim Organitzat del 2012, sobre la base de la informació policial dels anys precedents i les estimacions econòmiques que genera la indústria del sexe, segons especifica el document. L’estudi no compara aquesta xifra amb l’activitat a altres països. L’executiu sosté que entre un 90% i un 95% de les dones prostituïdes són víctimes de tràfic o d’explotació sexual, però al Pla integral contra el tràfic de 2015-2018 reconeix que hi ha moltes dificultats per a l’obtenció de dades fiables, ja que són delictes amb «estructures complexes» i en els quals les víctimes, a causa de la seva vulnerabilitat, desconfien habitualment de les autoritats i tenen «gran reticència a denunciar o col·laborar». Les dades de diferents organismes indiquen que la majoria de les dones que es prostitueixen són estrangeres, moltes en situació administrativa irregular. Per exemple, les dones ateses per Metges del Món majoritàriament són llatinoamericanes, seguides de les procedents dels països europeus de l’Est i de l’Àfrica subsahariana. Però també hi ha espanyoles: 817 el 2020. Pel que fa als diners que mou aquesta activitat, la xifra habitualment més utilitzada és la de la fiscalia, que el 2018 va indicar que l’explotació sexual i el tràfic «mouen més de cinc milions d’euros al dia». Els problemes que pateixen les prostitutes són amplis i variats, tenint com a base que el consumidor de sexe està en una posició de privilegi i, moltes vegades, imposa pràctiques sense protecció contra les malalties o violentes. De fet, el portal feminicidio.net calcula que des del 2010 al 2021 han estat assassinades 60 prostitutes.