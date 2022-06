El rei Joan Carles ajorna la segona visita a Espanya per no perjudicar més la Corona

Per molt que Joan Carles I digués als seus amics de Sanxenxo que volia tornar a Espanya per assistir divendres a la 7a edició de la regata que porta el seu nom, l’excap d’Estat ha decidit no tornar a posar en dificultats el seu fill ni perjudicar més la Corona i ha ajornat la segona visita. Segons fonts de l’entorn de l’emèrit, Joan Carles I ha estat aconsellat per alguns dels seus amics madrilenys i antics col·laboradors de la Zarzuela perquè aquest segon desplaçament sigui més discret i es desenvolupi de manera que no es converteixi en l’espectacle mediàtic de la seva primera visita, el mes passat.

Després d’aquelles imatges obrint telenotícies i portades de diaris, les peticions d’«explicacions» per part del Govern i les gairebé 11 hores de reunió al Palau de la Zarzuela amb el seu fill, Felip VI, semblava difícil que l’emèrit, que se’n va anar a viure a l’estranger l’agost del 2020, segons va dir, per facilitar la feina al seu hereu, tornés 15 dies després per a una altra activitat lúdica. Aquesta vegada, la Casa del Rei no ha volgut ser portaveu de l’emèrit i no ha aclarit quins són els seus plans, cosa que ha hagut de fer aquest entorn que manté contacte amb el monarca des de Sanxenxo i Madrid. La Zarzuela va deixar d’informar de les activitats de l’excap d’Estat el juny del 2019. El monarca tenia moltes ganes de tornar a gaudir del mar a Sanxenxo en la regata Rei Joan Carles (de divendres a diumenge) i, sobretot, defensar el títol mundial que ostenta el seu vaixell, el Bribón, en la competició que es desenvoluparà des del dilluns 13 al dissabte 18, i que portarà a Pontevedra els millors en la categoria 6m. Pedro Campos, patró del Bribón, va explicar a l’Agència Efe que el canvi d’opinió respon a «motius estrictament privats». L’impacte mediàtic i polític del primer desplaçament va portar diversos amics del Rei a prendre la iniciativa d’advertir-lo de la necessitat de plantejar les visites a Espanya amb més decòrum.