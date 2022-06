Una delegació russa encapçalada pel ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, es reuneix dimecres amb el Govern turc per negociar com enviar als mercats internacionals fins a 20 milions de tones de gra retingudes a Ucraïna a causa de la invasió de Rússia i evitar així una crisi alimentària.

El ministre rus, que va arribar dimarts a la nit a Turquia, mantindrà primer una trobada amb el seu homòleg turc, Mevlüt Çavusoglu, i després tots dos dirigiran els contactes entre els equips dels seus països, abans d’oferir una roda de premsa.

El principal tema de negociació serà com evitar una crisi de desproveïment a causa del bloqueig de milions de tones de blat i altres aliments pel bloqueig dels llocs ucraïnesos, especialment Odessa, al mar Negre. Turquia controla l’estret dels Dardanels i el Bòsfor, l’entrada al mar Mediterrani des del mar Negre, on tenen costa també Rússia i Ucraïna.

L’amenaça de les mines antivaixells

Ankara s’ha ofert, a petició de les Nacions Unides, a escortar els barcos mercants que transportin els aliments des de la costa ucraïnesa, una operació complicada per la situació de guerra i la presència de mines antivaixells.

El ministre de Defensa turc, Hulusi Akar, ja va assegurar que després dels contactes que ha mantingut amb els seus homòlegs rus i ucraïnès, «s’han aconseguit molts avenços per a l’exportació de gra des d’Ucraïna» i com obrir un corredor marítim per aconseguir-ho.

Un altre dels temes de l’agenda serà la reobertura de negociacions de pau entre Ucraïna i Rússia, una cosa en la qual Ankara s’ha disposat a actuar de mediadora, acollint en el passat fins i tot algunes reunions que no van arribar a prosperar. També es tractarà l’anunci turc d’una nova operació militar al nord de Síria, amb l’objectiu, afirma el Govern, de reforçar el corredor de seguretat a la frontera per evitar atacs a terra turc per part de milícies kurdes.

Turquia i Rússia recolzen bàndols contraris a la Guerra Civil siriana; el primer a grups rebels mentre Moscou és el principal valedor i suport del règim del dictador sirià Bashar al-Assad.