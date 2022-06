Berlín s'ha despertat especialment fred i silenciós aquest dimarts. Després de l'atemptat terrorista en què dilluns a la nit un camió es va abalançar contra el concorregut mercat nadalenc de Breitscheidplatz i va causar 12 morts i 48 ferits, la capital alemanya encara està commocionada per aquest tràgic succés. “Tots sabíem que tard o d'hora hi hauria un atemptat a Berlín, però per més que ho sàpigues mai estàs preparat per viure una cosa així”, assegura Thomas Franken, vicari de l'Església Memorial del Kàiser Guillem, mentre es prepara per oficiar la missa de dol.

La grisa boirina d'aquest dia particularment fosc per a Alemanya coincideix amb un dels matins més gelats dels últims mesos. Però l'intens fred no ha evitat que centenars de persones s'hagin acostat commocionades a la Breitscheidplatz i als voltants d'aquest edifici històric que ahir va presenciar l'atac terrorista més greu que ha patit la capital alemanya. Una agressió que ha deixat en estat de xoc el país. “Els partits d'ultradreta intenten utilitzar aquest cas amb fins polítics, però l'Església ha de ser clara sobre això, no crec que es tracti d'un atac en contra del cristianisme. Aquesta gent vol matar tantes persones com pugui, ja sigui en un mercat nadalenc o en un festival d'estiu”, sentencia Franken. Per sort, ens comenta, els membres de l'església no estaven reunits durant l'impacte del camió contra les casetes de fusta que decoraven aquesta concorreguda avinguda comercial berlinesa.

Menys afortunat va ser Eren, un jove d'origen turc de 19 anys que va presenciar el drama des de la parada de 'currywurst', la tradicional salsitxa berlinesa, on treballa. “La gent va venir corrent fins a aquest costat de la plaça. Hi havia morts”, explica encara angoixat, amagant la mirada mentre omple d'oli les fregidores d'aquest petit establiment ambulant situat a només 50 metres de la Breitscheidplatz. A molts, malgrat estar en alerta des dels atemptats de París de l'any passat, els costarà oblidar una escena que no s'imaginaven que podria tenir lloc a la plàcida capital alemanya.

DUBTES, COMMOCIÓ I FLORS

A l'entorn d'aquesta famosa església mig destruïda pels bombardejos de la segona guerra mundial s'hi congreguen i hi passen centenars de persones amb la mateixa cara compungida pel dolor, des de locals que reprimeixen les llàgrimes a turistes i mitjans de comunicació curiosos. A l'escala que dóna accés a la nau principal hi reposa un ram de flors, espelmes que guarden pregàries i un ós de peluix amb llàgrimes negres. “És un sentiment molt estrany. Hi ha atemptats a tot arreu i per a mi sempre és dur perquè part de la meva família viu a Turquia i la majoria són a prop de la frontera amb Síria. Però que ara passi aquí, al lloc on he crescut i considero casa meva… és molt estrany”, assegura confosa Denise, una jove alemanya d'ulls blaus i cabells daurats.

Els carrers de la Kurfürstendamm, una de les avingudes comercials més transitades de la ciutat, estan tallats per la policia. L'Església Memorial del Kàiser Guillem, imponent i majestuosa, s'amaga entre la boira mentre regna un silenci nerviós. En una botiga d'una gran marca de pantalons, Siobhan, una jove dependenta atén els escassos clients d'aquest fred matí. “Havia de treballar ahir a la tarda però per sort em van canviar el torn. Em tranquil·litza no haver-ho viscut, no he hagut de veure cossos morts”, explica encara impactada per la notícia mentre cus uns pantalons. “És espantós, però crec que això no canviarà la nostra manera de viure. No em vull quedar a casa per por d'un altre atemptat. Això seria donar la victòria als terroristes”, afegeix mentre observa la realitat del carrer a través de l'aparador.