Boris Johnson està en una situació precària i, encara que no té un successor clar al Partit Conservador, ja circulen diversos noms com a possibles candidats per substituir-lo. Jeremy Hunt, exministre de Relacions Exteriors i de Salut; el ministre de Finances, Rishi Sunak, primer hindú a ocupar el càrrec; la ministra de Relacions Exteriors, Liz Truss; i Sajid Javid, actual ministre de Salut, serien els millor situats.