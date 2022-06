Violència policial a la campanya de les legislatives a França

L’ús abusiu de la força policial. Aquest tema habitual de controvèrsia a França ha sacsejat la campanya de les eleccions legislatives del 12 i 19 de juny. Després de la vergonya per la final de la Lliga de Campions -partit que va començar amb retard, aficionats gasejats per la policia i també robatoris perpetrats per part de delinqüents-, les forces de seguretat tornen a estar al centre de la polèmica després d’un succés tràgic ocorregut dissabte a París: una noia de 21 anys va morir víctima d’un tret al cap després que els agents disparessin nou vegades contra el seu vehicle, el conductor del qual es va resistir a un control policial. És la quarta mort en les mateixes circumstàncies en els darrers mesos.

«Es tracta d’un abús de poder inacceptable. Suposa aplicar la pena de mort per un delicte de desobediència a l’autoritat», va tuitejar el líder d’esquerres Jean-Luc Mélenchon.