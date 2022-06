Algèria suspèn el tractat d’amistat amb Espanya pel seu canvi de postura sobre el Sàhara Occidental

Algèria ha suspès el tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb Espanya signat el 2002. Alger considera «injustificable» el suport de les autoritats al pla de proposta d’autonomia marroquí per al Sàhara Occidental. Una decisió que es va anunciar dimarts en un comunicat de la Presidència de la República algeriana i que té efecte «immediat».

«Les autoritats espanyoles han iniciat una campanya per justificar la posició que han adoptat sobre el Sàhara Occidental, violant les seves obligacions legals, morals i polítiques com a potència administradora del territori», expliquen les autoritats en un comunicat publicat per l’agència oficial de notícies algeriana.

El règim algerià també considera que l’actitud del Govern espanyol «viola la legalitat internacional que li imposa el seu estatut de potència administradora i els esforços de les Nacions Unides i del nou enviat personal del secretari general i contribueix directament al deteriorament de la situació al Sàhara Occidental i a la regió».

El Govern espanyol lamenta l’anunci, segons fonts diplomàtiques. Reafirma el seu compromís ple amb el contingut del Tractat, perquè consideren Algèria un país veí i amic, segons les mateixes fonts, que reiteren la plena disponibilitat d’Espanya per «continuar mantenint i desenvolupant les relacions de cooperació especials entre els dos països, en benefici dels dos pobles».

El Grup Parlamentari Popular va demanar ahir la compareixença al Congrés dels Diputats del ministre d’Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, perquè doni explicacions sobre la suspensió per part d’Algèria del tractat d’amistat amb Espanya. El Grup Popular considera que «aquesta suspensió, que és una molt mala notícia per al nostre país, és una conseqüència de l’absència d’una veritable política exterior amb sentit d’Estat, així com dels girs unilaterals del president del Govern».