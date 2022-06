Brussel·les avala limitar el preu del gas per abaratir el cost de la llum a Espanya

Llum verda a l’«excepció ibèrica» negociada per Espanya i Portugal per establir un límit al preu del gas que permeti rebaixar la factura de l’electricitat. Després de més de dos mesos de negociacions, i tres setmanes després de l’aprovació en el consell de ministres, l’executiu comunitari va aprovar ahir la mesura que permetrà que el Govern de Pedro Sánchez fixi un límit mitjà de 48,8 euros per megawatt hora (MWh) durant gairebé un any. Segons va anunciar Brussel·les, el cost total de la subvenció serà de 8.400 milions d’euros: 6.300 milions per a Espanya i 2.100 milions per a Portugal.

El termini d’aplicació de la mesura serà de gairebé un any, fins al 31 de maig del 2023. Les ajudes s’abonaran en forma de subvenció directa als productors d’electricitat per tal de finançar una part del cost del combustible que utilitzen. El pagament diari es calcularà com la diferència de preu entre el preu de mercat del gas natural i un límit màxim del preu del gas fixat en una mitjana de 48,8 euros MWh durant el període de vigència de la mesura. En concret, durant els sis primers mesos d’aplicació de la mesura, el límit de preu efectiu es fixarà en 40 euros/MWh. A partir del setè mes, aquest límit s’incrementarà mensualment en 5 euros, cosa que donarà lloc a un límit de preu de 70 euros/MWh el dotzè mes. La subvenció, segons va explicar l’executiu comunitari, es finançarà a través de les anomenades «rendes de congestió», que obté el gestor de la xarxa de transport espanyol com a resultat del comerç transfronterer d’electricitat entre França i Espanya, així com amb una quota imposada per Espanya i Portugal als compradors que es beneficiïn de la mesura. Caiguda del preu El preu de l’electricitat en el mercat majorista caurà de forma important fins als 130 euros per megawatt-hora, molt per sota dels 200 euros per megawatt-hora en què s’ha instal·lat en els últims mesos amb una rebaixa en la factura dels consumidors que el Govern ha calculat entre un 15% i un 30%. «La mesura temporal que hem aprovat permetrà que Espanya i Portugal redueixin el preu de l’electricitat en benefici dels consumidors, que s’han vist greument afectats per l’augment del preu de l’electricitat com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia», va explicar la vicepresidenta Margrethe Vestager.