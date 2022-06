Finlàndia té pensat permetre la construcció de barreres a la seva frontera oriental amb Rússia, 1.300 quilòmetres de longitud plens de boscos i on només es marca la divisió entre els dos països amb cartells i línies de plàstic. El pla és un moviment emmarcat en l’actual context de la invasió russa d’Ucraïna i les amenaces de Moscou a Hèlsinki.

El govern finlandès, que ha sol·licitat el seu ingrés en l’OTAN, vol reforçar la seguretat fronterera pel temor que Rússia intenti pressionar-lo enviant sol·licitants d’asil a les seves fronteres.

Segons les normes vigents de la UE, els immigrants tenen dret a sol·licitar asil en qualsevol punt d’entrada d’un país membre de la Unió.

Per portar a terme aquest pla, Finlàndia haurà de modificar la seva legislació. Tanques i noves carreteres per facilitar el patrullatge fronterer serien part d’aquestes barreres de què parla Hèlsinki i també contemplaria aprovar una proposta per permetre concentrar la recepció de sol·licituds d’asil només en certs punts específics d’entrada.