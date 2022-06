L’advocat de Joan Carles li va dir que fes visites curtes per evitar Hisenda

L’advocat de Joan Carles I, Javier Sánchez-Junco, va aconsellar l’octubre passat al seu client que era millor no tornar a Espanya fins veure tancades les dues investigacions que tenia obertes aleshores: la de la fiscalia i la de l’Agència Tributària. A principis d’aquell mes s’havia filtrat que el ministeri públic arxivaria les diligències, però Sánchez-Junco va avisar llavors l’emèrit que, encara que aquest decret de tancament arribés aviat (al final es va retardar fins al març), la seva recomanació era que, per tornar a Espanya, havia d’esperar que es clausurés també la d’Hisenda (cosa que encara no ha passat).

A l’octubre Sánchez-Junco ja havia rebut la visita d’una inspectora de l’Agència Tributària per sol·licitar-li informació sobre algunes despeses de Joan Carles I i per això tenia por que, si el seu client tornava, Hisenda pogués citar-lo a ell directament per reclamar-li dades. «Això seria fatal per a la monarquia i per a la figura del mateix rei Joan Carles, perquè ell no té informació detallada d’aquestes coses i no ajudaria», assenyalen fonts de l’entorn del rei emèrit.

Temporades a Espanya

De fet, va ser a l’octubre quan l’excap d’Estat va prendre la decisió de continuar vivint a l’estranger i passar només «temporades» a Espanya. Sis mesos després ho va fer oficialment públic mitjançant una carta enviada al seu fill. Les ganes de tornar a trepitjar Espanya de l’excap d’Estat, però, es van imposar. Sánchez-Junco li va indicar que llavors la visita havia de ser tan curta com fos possible. Finalment, l’emèrit es va desplaçar a Sanxenxo i Madrid a mitjans de maig, quan ja s’havia tancat la investigació de la fiscalia, però el viatge va ser exprés: cinc dies i amb un cap de setmana al mig. La brevetat va ser deguda a la incomoditat del desplaçament per al mateix Felip VI i el Govern, però també a la por d’aquesta possible citació de l’Agència Tributària.

El Mundo va publicar ahir que les peticions d’informació es van referir a l’«origen dels fons amb què es van sufragar els vols i la resta de despeses derivades» de les caceres a les quals va ser convidat entre el 2014 i el 2018, una vegada que ja havia deixat el tron i no gaudia de la inviolabilitat que dóna la Constitució al cap de l’Estat. L’Agència Tributària vol saber si l’emèrit «va tenir un increment de patrimoni no justificat davant del fisc des que va abdicar com a rei», va assenyalar el rotatiu.

Tot i les recomanacions de Sánchez-Junco, Joan Carles I els va dir als seus amics de Sanxenxo al maig que tornaria divendres a Espanya per participar en una altra regata, encara que al final ha decidit ajornar aquest viatge. Amics del seu entorn madrileny i antics col·laboradors de la Zarzuela li han aconsellat que el segon desplaçament sigui més discret que el primer, que va acabar sent un espectacle mediàtic.

A Abu Dhabi van sorprendre les paraules que el president del Govern, Pedro Sánchez, va pronunciar a l’octubre, dies després que se sabés que el ministeri públic tancaria les seves diligències sense presentar querella. «Tots els espanyols són tractats davant de l’Agència Tributària, davant de la fiscalia i eventualment davant el Poder Judicial, si al final això passés, de la mateixa manera», va dir llavors Sánchez. La concreció no va passar desapercebuda aleshores a l’entorn de Joan Carles I. Més de vuit mesos després, els funcionaris d’Hisenda segueixen analitzant i confrontant informació i l’emèrit ha suspès el segon viatge.