Moscou permetrà la sortida del blat ucraïnès si Kíev treu les mines de la costa

Ucraïna, Rússia, Turquia i l’ONU encara no han arribat a cap acord per a les exportacions de cereal i blat ucraïnesos, dels quals depèn la seguretat alimentària a molts països, però aquest sembla més proper. Rússia va entreobrir ahir la porta a la sortida de gra ucraïnès i es va mostrar disposada a donar garanties formals que no atacarà els ports, a canvi que Ucraïna tregui les mines de la costa i els ports. Kíev ha emplenat les seves aigües de mines per evitar una invasió naval russa i ara no s’acaba de refiar de Moscou.

«Volem establir un mecanisme juntament amb l’ONU per superar aquests obstacles i cooperar. Creiem que arribar a un acord raonable i acceptable per les dues parts serà possible», va dir el ministre d’Exteriors de Turquia, Mevlüt Çavusoglu, després de reunir-se a Ankara amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov. Çavusoglu va recordar que Turquia, mitjancer entre els dos països, s’ofereix per donar seguretat als vaixells de càrrega ucraïnesos que surtin al mar Negre, cosa que Rússia, en paraules de Lavrov, no rebutjaria.

«Si no es neteja la zona de mines, els corredors de blat i cereals no es podran fer. I ja hi ha una crisi alimentària global. Les setmanes anteriors vaig estar a Amèrica Llatina i la preocupació és molt gran. Per això cal aixecar el veto al blat ucraïnès i arribar a una conclusió que sigui beneficiosa per a tothom. Veiem legítim que Ucraïna vulgui exportar farina i blat, com també veiem legítim que siguin aixecades les sancions contra Rússia en aquests productes», va afegir Çavusoglu, donant a entendre, indirectament, que una de les condicions de Moscou seria l’aixecament d’aquestes sancions occidentals.

Acusacions a Occident

Lavrov també es va referir a la qüestió: «Aquesta crisi alimentària no apareix per culpa d’aquest conflicte», va dir el ministre rus, que en culpa directament Europa i els Estats Units pels seus límits a les exportacions de productes russos. Lavrov també va culpar Ucraïna del bloqueig naval que viu el país -un bloqueig imposat per Moscou després de l’inici de la invasió al febrer- i pel qual Kíev no pot exportar el blat i gra que guarda a les sitges.

«Rússia ha fet la seva part, i cada dia obrim corredors perquè els vaixells de càrrega ucraïnesos passin, però Zelenski sembla no estar per la feina. No sembla que estigui disposat a superar el problema. La pilota és a la seva teulada», va afegir Lavrov.