Coneixes l’estafa de la trucada perduda? T’ha sonat el mòbil i no has tingut temps d’agafar-lo? La temptació per a molts és tornar-la immediatament, però en ocasions aquesta situació tan comuna amaga una estafa.

La Guàrdia Civil ha alertat sobre aquesta estafa recurrent. El cos policial indica quan no has de contestar a aquesta trucada perduda. Sobretot, fixa’t en el prefix, ja que pot ser que estiguis davant una estafa a la qual terceres persones es lucren a la teva costa a través de números amb tarifació especial. Si el receptor torna la trucada, li serà cobrada una tarifa especial, de la qual el delinqüent se n’emporta una part. Aquests són els prefixos als quals no s’ha de tornar la trucada perduda: 355 : procedent d’ Albània

: procedent d’ 225 : procedent de Costa d’Ivori

: procedent de 233 : procedent de Ghana

: procedent de 234: procedent de Nigèria ¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞



No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria



Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 6 de junio de 2022