El Govern ha assegurat no témer «repercussions» per als interessos espanyols per l’anunci d’Algèria que quedava suspès el Tractat d’Amistat, Bon Veïnat i Cooperació que els dos països van firmar el 2002. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha lamentat la decisió d’Alger, però ha afirmat que el país magribí ha demostrat ser un «soci fiable».

El principal temor al qual apunten analistes i experts apunta al possible impacte que podria tenir el deteriorament en les relacions en matèria energètica, ja que Algèria és un dels principals proveïdors de gas per a Espanya, i l’Estat magribí ja va anunciar fa mesos que revisaria els preus de venda per al subministrament espanyol, no així per a la resta de països.

La realitat és que l’economia espanyola ha anat rebaixant el seu grau de dependència gasística d’Alger, fins al punt que des de principis d’any, els Estats Units han superat el país africà com el principal proveïdor d’aquesta font energètica per a Espanya.

Amenaces de rescissió

Algèria està molt sensibilitzada amb la relació espanyola amb el Marroc després que l’Executiu de Pedro Sánchez recolzés la proposta marroquina d’autonomia per al Sàhara Occidental, una postura que considera «injustificable». En aquest sentit, l’abril passat, el Ministeri d’Energia algerià va advertir a l’Executiu espanyol que estava disposat a rescindir el contracte de subministrament de gas si constatava que la destinació final era el Marroc, com parteix del compromís per ajudar Rabat a regasificar gas natural liquat i enviar-lo de retorn al regne alauita.

Així mateix, l’Associació Professional de Bancs i Establiments Financers (ABEF) d’Algèria ha ordenat aquest dijous la congelació de les domiciliacions bancàries relacionades amb les operacions de comerç exterior de productes i serveis des de i cap a Espanya. La decisió es deu a la suspensió «immediata» i unilateral del Tractat d’Amistat, Bon Veïnat i Cooperació anunciada pel país magribí.