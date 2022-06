Dos anys i mig de presó per al Cuco i la seva mare per fals testimoni

El Jutjat Penal número set de Sevilla ha condemnat el jove Francisco Javier García, conegut com El Cuco i ja condemnat per encobrir el 2009 l’assassinat de la jove sevillana Marta del Castillo, i la seva mare a dos anys de presó per un delicte de fals testimoni comès en les seves respectives compareixences com a testimonis en el judici celebrat el 2011 contra els adults acusats per aquest crim. El Jutjat Penal set declara que «davant el reconeixement dels fets pels acusats, s’ha faltat a la veritat en un judici per part de tots dos, sense importar-los els perjudicis que això podia provocar per a la família de la jove assassinada». El jutge assegura que en la vista oral «van ser advertits del delicte de fals testimoni en què podien incórrer».