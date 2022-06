Espanya prepara un pols legal amb Algèria amb el suport de Brussel·les

El Govern explora la possibilitat de buscar refugi a Europa davant de l’agreujament de la crisi amb Algèria. El Ministeri d’Afers Exteriors està estudiant si denuncia el país magribí davant de la UE, al·legant que la congelació unilateral de tot el comerç exterior amb Espanya (ordenada per la ratificació de la postura de Pedro Sánchez sobre el Sàhara) podria violar l’Acord Euromediterrani del 2005, que va crear una associació entre la Comunitat Europea i els Estats membres i Algèria. Fonts d’Exteriors van confirmar que aquesta acció està sobre la taula, tot i que encara no hi ha cap decisió. «Tot alhora. Primer analitzarem les implicacions d’aquesta resposta d’Algèria i quan veiem quines són decidirem. Estem estudiant i només es farà si trobem motius», assenyalaven des de l’equip del cap de la diplomàcia, José Manuel Albares.

El ministre va anar, de fet, un pas més enllà ahir, en assegurar que Espanya oferirà a Alger una resposta «serena, constructiva, però ferma», a favor dels interessos espanyols. I és que ha estat doble el càstig infligit pel país africà en les darreres hores: primer va decidir suspendre el Tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb Espanya, i després l’Associació Professional de Bancs i Establiments d’Algèria va ordenar la congelació de les domiciliacions bancàries relacionades amb les operacions de comerç exterior de productes i serveis des de i cap a Espanya, incloses les exportacions espanyoles. Una mostra de la gravetat de la crisi és el fet que Albares suspengués ahir el seu viatge previst a Los Angeles per assistir a la Cimera de les Amèriques i es desplaci avui a Brussel·les per entrevistar-se amb el vicepresident de la Comissió i comissari responsable de política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis. Algèria té un acord amb Brussel·les des del 2005, que Madrid intentarà fer servir per fer canviar de postura Alger. L’aval europeu El Govern espanyol compta amb un clar aval de la Comissió Europea, que ahir va instar Algèria a revisar la decisió de suspendre el tractat d’amistat subscrit fa gairebé dues dècades amb Espanya i que regeix les relacions entre els dos països. En roda de premsa a Brussel·les, el portaveu principal de la Comissió Europea, Eric Mamer, va reclamar a Alger que faci «marxa enrere» en una decisió que va qualificar d’«extremadament preocupant». La Comissió Europea està disposada a intervenir en aquest procés i oferir «tota l’assistència necessària», però el diàleg, van concloure des de Brussel·les, ha de tenir lloc bilateralment entre Madrid i Alger. Sobre el subministrament de gas, i a l’espera de conèixer les implicacions econòmiques de les mesures adoptades per Algèria, l’executiu insisteix que els contractes de subministrament, energètic o d’altres productes, no estan en risc, segons va destacar la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero.