Exportacions i el subministrament de gas en joc

La congelació de les transferències bancàries per bloquejar el comerç exterior amb Espanya pot tenir un impacte majúscul sobre l’economia espanyola i les grans empreses nacionals que, com Repsol, operen en territori algerià. El 2021, Espanya va importar béns i productes d’Algèria per un valor de 4.768,1 milions d’euros. Les represàlies d’Alger també podrien afectar la relació energètica entre les dues nacions, que està considerada una prioritat estratègica de la política comercial espanyola a l’Àfrica.