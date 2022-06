L'Audiència d'Alacant ha condemnat a penes que sumen quatre anys de presó un home que es disfressava d'os panda per abusar sexualment de les nenes que s'acostaven per a fer-se fotos amb ell a la via pública a Benidorm, segons la sentència a la qual ha tingut accés Información, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona. Les víctimes eren dues nenes de deu i onze anys d'edat. L'home es va declarar culpable en una vista celebrada aquest dilluns a Alacant i va tancar una conformitat amb la Fiscalia, que inicialment li demanava sis anys de presó. L'acord que implica la substitució d'aquesta condemna per l'expulsió del territori nacional durant un període de deu anys, cinc anys per cada delicte.

Els fets van passar el 9 de novembre de 2019 la centre de Benidorm. La fallada considera provat que l'acusat, de nacionalitat equatoriana es va oferir a un grup de nenes perquè es fessin fotos amb ell mentre es trobava disfressat d'os panda. Aprofitant que les menors s'havien col·locat a banda i banda per fer-se la fotografia, mogut per una evident intenció de satisfacció sexual, va palpar amb la seva mà de manera reiterada les natges d'una nena, que tenia llavors onze anys d'edat, i que es va apartar espantada, relata la fallada. A continuació, i amb la mateixa intenció lasciva va agafar les natges d'una altra menor, de deu anys, durant tot el temps que va transcórrer mentre es feien la foto. Les dues menors van alertar del que els havia passat, la qual cosa va donar peu a l'arrest de l'ara condemnat. El processat es va declarar culpable dels fets en el judici celebrat aquest dilluns i va acceptar que la pena de presó se li substitueixi per expulsió del territori nacional. La fallada el condemna a dos anys per cadascun dels dos delictes d'abús sexual, que seran substituïts per cinc anys d'expulsió del territori nacional per cada delicte. En el cas que incomplís aquesta restricció, hauria d'ingressar a la presó per complir la condemna imposada. La fallada li imposa també una ordre d'allunyament que li impedeix acostar-se a les dues víctimes durant cinc anys; al mateix temps que l'inhabilita durant sis per qualsevol ofici que comporti el contacte regular i directe amb menors d'edat. La sentència el condemna també a cinc anys de llibertat vigilada, així com a indemnitzar a les petites amb 500 euros a cadascuna d'elles.