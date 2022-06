Alemanya encara no ha rebut una petició d’Espanya per enviar tancs a Ucraïna

El Govern federal d’Alemanya va confirmar ahir que segueix sense rebre una petició oficial de l’executiu espanyol per enviar tancs de combat Leopard 2 a l’Exèrcit d’Ucraïna. «La situació és la mateixa que la que el canceller ja va comunicar», va respondre el portaveu del Govern federal, Steffen Hebestreit, en roda de premsa a Berlín. Després de la publicació diumenge al diari El País de la intenció del Govern de Pedro Sánchez d’enviar a Ucraïna carros de combat Leopard 2 A4, de fabricació alemanya, el canceller alemany, Olaf Scholz, va respondre dimarts en una visita oficial a Letònia que el seu executiu no tenia notícies sobre això. Madrid no ha confirmat ni desmentit aquesta informació.

Preguntat sobre els requisits que hauria de complir una petició oficial hipotètica d’aquest tipus per part del Govern espanyol, el portaveu de Scholz va preferir no entrar en especulacions. Hebestreit es va limitar a dir que Berlín analitzarà els detalls d’aquesta possible sol·licitud quan la tingui a sobre de la taula. «No puc fer més comentaris sobre això», va afegir. Els tancs alemanys Leopard que el Govern de Sánchez estaria disposat a cedir a Ucraïna van ser adquirits per l’Exèrcit espanyol fa dècades. La venda d’armament a altres països per la indústria alemanya ha de rebre una autorització prèvia del govern federal. Aquesta autorització sol incloure una «clàusula de permanència final», que estableix un permís obligatori de Berlín en cas que el primer comprador vulgui vendre o cedir posteriorment aquest armament a països tercers. La clàusula pretén evitar que les armes acabin en territoris en crisi o guerra, i que generin problemes diplomàtics a Alemanya. El Consell Federal de Seguretat és el gremi encarregat de donar via lliure a aquesta mena de peticions procedents d’altres països. El consell forma part del Govern federal i és presidit pel canceller.