Madrid i Alger aïllen de la crisi els assumptes de seguretat

Al Ministeri d’Interior tenen fet el càlcul que en algun moment, en plena campanya andalusa, arribaran a una platja d’Almeria una, dues o més pasteres algerianes que animin una mica el debat electoral. Però aquesta por, diuen en aquest entorn, és anterior a l’escalada de dimecres en la tensió d’Alger amb Madrid pel canvi de posició d’Espanya respecte la seva antiga última colònia: el Sàhara Occidental.

El de la seguretat no sembla per a les fonts consultades que sigui terreny de fricció entre Algèria i Espanya com ja ho són el diplomàtic i el comercial, o ho pot ser l’energètic. Els ministeris d’Interior dels dos països mantenen de moment aïllada la col·laboració antiterrorista i en matèria d’immigració «perquè ens interessa als dos estats», comenta una font propera al ministre Grande-Marlaska.

El titular espanyol d’Interior manté el contacte amb el seu homòleg algerià, Kamel Beldjoud, i hi ha hagut converses entre els dos ministeris diverses vegades des que es va iniciar la crisi, confirmen fonts governamentals, que qualifiquen la freqüència dels contactes d’alta. En aquestes converses no s’ha eludit comentar l’ambient creat amb la crisi.

Per sota de l’àmbit dels alts càrrecs, els caps policials d’informació i els oficials d’enllaç policial de les dues ambaixades mantenen la relació de treball activa. «La cooperació policial es manté immutable. Entre policies es crea una relació duradora, més sòlida que el contacte govern-govern», expliquen a Interior. La comunicació entre els dos ministres i entre els grups policials de treball és l’últim pont dret, com va passar amb el Marroc en la crisi de l’allau sobre Ceuta la primavera del 2021.

Tot i vigilar Almeria amb especial cura aquests dies, fonts policials descarten que el creixent distanciament amb Algèria porti sobre territori espanyol una altra onada migratòria com la d’aquell mes de maig. «Algèria no té un botó que obre una aixeta –expliquen–. La seva capacitat de desestabilitzar amb la immigració és menor que la del Marroc a l’Estret».

Tot i l’empitjorament en les relacions diplomàtiques amb Alger, el flux d’immigrants s’ha reduït entre un 30 i un 35% aquest any.