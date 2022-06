Les autoritats de les zones ocupades per l’Exèrcit rus al sud d’Ucraïna han començat a concedir passaports russos per a la població local ucraïnesa. Els primers documents es van entregar a 23 residents de Kherson i Melitópol en sengles cerimònies celebrades dissabte, segons va informar l’agència de notícies russa Tass, que afirma que milers d’ucraïnesos haurien sol·licitat el passaport.

«Tots els nostres camarades de Kherson volen rebre el passaport i la ciutadania russa al més aviat possible», va afirmar el governador militar de la ciutat, Volodímir Saldo. «Per nosaltres comença una nova era. Aquest és el document més important que una persona pot arribar a tenir en la seva vida», va afegir el dirigent nomenat per les forces ocupants russes.

Les autoritats ucraïneses no han tardat a denunciar la maniobra com «una violació flagrant» de la seva integritat territorial i acusen el Kremlin de voler «russificar» les zones ocupades d’Ucraïna. No és l’única mesura adoptada per Moscou en aquest sentit. Tant a les regions de Kherson com de Zaporíjia s’ha introduït el ruble com moneda de curs legal –de moment, conviu amb la hrívnia ucraïnesa– i s’ha informat les escoles locals que hauran d’adoptar el currículum rus quan comenci el curs vinent. També han tornat a les zones ocupades les estàtues de Lenin o les banderes de la Unió Soviètica, que el Kremlin està utilitzant per remarcar el passat comú de russos i ucraïnesos.

Mateixa mecànica que el 2014

Moscou ja va distribuir passaports russos a la població local ucraïnesa el 2014, tant als residents de l’annexionada península de Crimea com de les zones ocupades del Donbass, on fa setmanes que el seu Exèrcit concentra la seva ofensiva amb la intenció d’ajuntar les zones conquistades del sud i l’est del país. La concessió de la nacionalitat russa als ucraïnesos sota el règim d’ocupació preocupa el Govern de Kíiv, que tem que el Kremlin pugui esgrimir la «protecció» d’aquests ‘nous ciutadans’ com a pretext per justificar futures accions.