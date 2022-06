La Unió Europea tanca files amb Espanya i amenaça Algèria amb represàlies

La Comissió Europea fa pinya amb Espanya i amenaça d’adoptar represàlies contra Algèria si aquest país no deixa d’aplicar «mesures coercitives» contra Espanya. És l’advertiment que va aconseguir ahir el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, del vicepresident de l’executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, durant un viatge llampec a Brussel·les per analitzar l’impacte de la decisió del Govern algerià de suspendre el Tractat d’Amistat i Relacions de bon veïnatge amb Espanya i congelar les relacions comercials. «La decisió adoptada per Algèria de suspendre el Tractat d’Amistat i Relacions de bon veïnatge amb Espanya de 2002 és de màxima preocupació. Estem avaluant les implicacions de les accions d’Algèria, incloses les instruccions a les autoritats financeres d’aturar les transaccions entre els dos països», assenyalava un comunicat conjunt signat pel cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i Domvrovskis.

A primera vista, sosté Brussel·les, aquest embargament comercial «sembla vulnerar l’acord d’associació entre la UE i Algèria del 2005», particularment en l’àrea de comerç i inversions. Cosa que conduiria «a un tracte discriminatori cap a un estat membre i afectaria negativament l’exercici dels drets de la Unió previstos en l’acord». La mateixa lectura va fer Albares, que va constatar que Brussel·les i Madrid valoren «exactament igual» la decisió algeriana.

«Hem coincidit que la mesura unilateral anunciada per Algèria viola l’Acord d’Associació entre la UE i aquest país i, per tant, encara que va dirigida a Espanya, afecta el mercat únic, les relacions comercials i econòmiques», va manifestar el ministre.

La missió algeriana davant la UE va lamentar en un comunicat la precipitació de Brussel·les en la seva reacció «sense consultar ni verificar prèviament res amb el Govern algerià» i va afirmar que la suspensió de l’acord bilateral amb Espanya no afecta «ni directament ni indirecta els compromisos» adquirits amb la UE. Algèria, a més, es compromet a continuar subministrant gas a Espanya malgrat la suspensió de l’acord bilateral anunciat dimecres.

La Comissió Europea reitera que Algèria és un «soci comercial important al Mediterrani i un actor clau per a l’estabilitat regional», però recorda que la política comercial és una «competència exclusiva de la UE» i que «la UE està disposada a fer front a qualsevol tipus de mesures coercitives aplicades contra un Estat membre». Unes possibles represàlies que de moment no ha concretat. «És evident que la Comissió Europea, que és qui té la competència en matèria comercial, té eines per poder fer front a qualsevol mena de situació», va explicar Albares.

Possibilitat d’un arbitratge

L’Acord d’associació entre la UE i el Marroc, signat el 2002 i que va entrar en vigor el 2005, inclou un mecanisme de resolució de disputes que poden activar les dues parts en cas de conflicte, amb la possibilitat de recórrer a un arbitratge per resoldre les disputes. El problema, admeten fonts de l’executiu comunitari, és que aquesta via podria portar mesos i fins i tot anys, amb la qual cosa no és ideal com a solució.

Abans d’arribar tan lluny, la Comissió Europea és partidària de privilegiar la via del diàleg i aclarir la situació. «Confiem que, en nom de la nostra associació sòlida i duradora, hi hagi una solució ràpida per restablir plenament les relacions comercials i d’inversió. Estem disposats a donar suport a aquests esforços». Una via que també va reclamar Albares, que va expressar que «el desig d’Espanya és que això es resolgui com més aviat millor a través del diàleg i a través de les vies diplomàtiques normals».