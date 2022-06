El Govern dels Estats Units va anunciar divendres que ha comprat més de 16,5 milions d’ampolles de llet per a nadons emmagatzemades a Espanya amb l’objectiu d’abastir el mercat davant d’una escassetat sense precedents d’aquest producte.

Aquestes 16,5 milions d’ampolles, que pesen gairebé 500.000 quilos, estaran disponibles a partir d’aquest mes i, aleshores, el president nord-americà, Joe Biden, buscarà aerolínies que li permetin importar la llet als Estats Units, segons va informar la Casa Blanca a un comunicat.

Dos dels tipus de fórmula que ha obtingut Biden són de la marca Similac i un altre és de NeoSure per a nadons nascuts prematurs i amb un pes molt baix en néixer, va detallar la Casa Blanca.

Aquesta missió s’engloba dins de l’Operation Fly Formula (Operació per portar en avió la llet de nadons) que Biden va anunciar al maig i que permet al Departament de Defensa utilitzar els seus contractes amb aerolínies comercials per importar la llet en pols des de qualsevol lloc del món.

Per abastir el mercat, Biden també ha invocat una llei que data de la Guerra Freda per accelerar la producció domèstica d’aquest aliment lacti. La llei que va invocar Biden és l’anomenada «Defense Production Act», que data de l’inici de la Guerra de Corea el 1950 i permet al president dels EUA mobilitzar recursos del sector privat a través del Pentàgon per respondre a determinades situacions de crisi.

En els últims mesos, trobar llet en pols per a nadons ha estat tot un repte per als pares a diferents estats del país. L’escassetat va ser provocada pels problemes de subministrament global ocasionats per la pandèmia de la covid-19 i les dificultats a la planta de producció que Abbott, el principal fabricant de llet per a lactants als EUA, té a Sturgis (Michigan). Aquesta planta va haver de tancar i retirar els seus productes del mercat després que almenys quatre nadons patissin una infecció bacteriana i dos morissin després de consumir llet produïda a la planta. La planta d’Abbott va reobrir a principis d’aquest mes, però les autoritats ja han avisat que encara hauran de passar uns dos mesos abans que el subministrament de fórmula per a lactants torni al nivell habitual.