Les morts sense pal·liatius es duplicaran en els propers 10 anys

Espanya està a la cua europea en l’accés a les cures pal·liatives. Segons l’últim Atles de les Cures Pal·liatives a Europa, que data del 2019, ocupa el lloc 31 dels 51 països analitzats quant a serveis específics per habitant, al mateix nivell que Geòrgia o Moldàvia. Els pal·liativistes calculen que, en la següent dècada, a Espanya hi podria haver fins a 160.000 persones que moriran sense aquestes cures específiques a causa de les inequitats que hi ha a tot el territori.

Segons les estimacions recollides a l’Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut (SNS), entre un 20% i un 25% de les persones que moren cada any a Espanya necessiten atenció pal·liativa, però més de 80.000 moren sense accedir-hi. «Es calcula que en els propers 10 o 15 anys aquesta xifra es pot duplicar a tot el país», apunta Joaquim Julià, vicepresident de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (Secpal) i cap del servei de cures pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

A tot Europa, hi ha 6.388 serveis especialitzats en cures pal·liatives, i concretament, Espanya compta amb 260 recursos específics, sent superada per Alemanya (914), Regne Unit (860), França (653), Polònia (587), Itàlia (570) i Rússia (321), que concentren el 47% del total.

La societat envelleix, la supervivència augmenta i cada cop hi ha més malalties cròniques. Les cures pal·liatives no només serveixen per atendre les persones en els seus processos finals de vida, sinó també les malalties cròniques que poden derivar o no en mort. Un 50% dels malalts crònics necessitaran algun recurs de cures pal·liatives, ja sigui per ser ateses a casa, prendre alguna decisió o ser traslladats a un centre sociosanitari.

Inequitat al país

A Espanya, a més, hi ha una gran desigualtat territorial. En autonomies com Catalunya «està molt garantit» l’accés, segons el doctor Juliá. «Aquí hi ha cobertura per al 95% de la població. Estem en una posició millor que altres zones d’Espanya on no hi ha equips d’atenció domiciliaris», afegeix. A Catalunya, el Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (Pades) se n’encarrega i, unit a les unitats de pal·liatius dels hospitals i els sociosanitaris, fa que la cobertura sigui força bona.

Tot i això, la situació és globalment millorable. A les universitats espanyoles no hi ha especialitat de medicina pal·liativa. Només el 10% de les universitats ofereixen alguna assignatura a la carrera que ni tan sols és obligatòria, sinó optativa. Qualsevol metge pot ser contractat com a pal·liativista. L’única formació oficial que hi ha és el màster, que acredita uns coneixements, però que no és una especialitat. Això reflecteix el lloc que ocupen les cures pal·liatives al país.

Les cures pal·liatives no substitueixen l’eutanàsia, sinó que la complementen. Les primeres alleugen el dolor de qui s’està morint o de qui pateix malalties cròniques. La segona és la decisió d’avançar la mort perquè la persona pateix una malaltia progressiva incurable i el patiment és intolerable. «Són opcions vitals que no suposen una substitució l’una de l’altra. Un malalt pot demanar l’eutanàsia encara que tingui una atenció pal·liativa de qualitat. Les dues opcions són importants», defensa Albert Tuca, cap de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Clínic.

Segons les dades de les quals es disposa, prop del 80% de les persones que demanen l’eutanàsia han rebut «uns pal·liatius de qualitat». «L’eutanàsia és una decisió autònoma, vinculada al que el mateix malalt pensa i dóna sentit a la seva existència durant les darreres setmanes de vida», afegeix. «El que no pot ser –prossegueix-, i és una reclamació de la majoria de professionals, és que l’eutanàsia sigui l’opció perquè no hi ha una alternativa pal·liativa de qualitat».

Amb tot, diu Tuca, «no és freqüent» que els pacients demanin l’eutanàsia perquè no tenen accés a pal·liatius de qualitat. De fet, la majoria de països on hi ha eutanàsia tenen molt avançada la medicina pal·liativa. «Això demostra que són decisions vitals totalment independents», afegeix.

Manca de recursos

Més crític és Julià, perquè a Espanya, afirma, «al ciutadà se li reconeix el dret a l’eutanàsia, però tot i això no té prou recursos perquè tothom accedeixi a les cures pal·liatives». En algunes comunitats, assegura, «podria ser més fàcil» recórrer a l’eutanàsia que als pal·liatius perquè no estan prou desplegats. «Hi ha molt de patiment que pot ser treballat amb un equip especialitzat. Nosaltres veiem pacients que ens demanen l’eutanàsia i, quan analitzes la situació amb ells, al cap de dues entrevistes ja no la reclamen perquè els hem fet minvar el patiment amb la intervenció», explica.