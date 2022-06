La rectificació d’Algèria dona una treva al desgast del Govern

Cada setmana és un malson per al Govern. Una carrera d’«obstacles» extenuant. S’encavalquen les dificultats per tirar endavant les iniciatives -no hi ha derrotes, però costa evitar-les- amb el soroll constant en la coalició, més el setge de la dreta i el distanciament dels socis. S’hi sumen les males expectatives del PSOE en les eleccions andaluses del 19 de juny. I també la crisi amb Algèria. Però el xoc es va veure redreçat, per a alleujament de la Moncloa, a darrera hora de divendres, quan el país africà va rectificar després de l’amenaça de represàlies per part de la Unió Europea, que va tancar files amb Espanya.

«Això no té preu. Jo m’animo perquè faig coses que m’agraden en el meu ministeri», comenta amb resignació un membre del Gabinet de Pedro Sánchez. Una sensació d’abatiment i de frustració que comparteixen ministres del PSOE i d’Unides Podem i que s’estén als seus companys diputats, que observen amb preocupació com no «es té en compte» la gestió «transformadora» de l’executiu, com acumula una enorme erosió dia rere dia, com «no llueixen» les mesures que s’estan aprovant i que «impacten» en la vida dels ciutadans.

Aquesta setmana ha donat més exemples d’aquesta impotència. La divisió en els socis per la prostitució i l’impost a les grans fortunes, el pols amb Alger en suspendre unilateralment el Tractat d’Amistat i tallar el comerç amb Espanya, l’esperpent de negociació de la llei de plans de pensions.

L’allau de males notícies s’aturava, no obstant, divendres. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va cancel·lar el seu viatge previst a Los Angeles per assitir a la Cimera de les Amèriques, per volar a Brussel·les i aconseguir allà una pressió extra sobre Alger.

El cap de la diplomàcia va aconseguir aquest valuós suport després de reunir-se amb el vicepresident Valdis Dombrovskis. La Comissió va admetre que el pas fet per Alger li produeix «màxima preocupació» i va advertir que les instruccions per bloquejar la relació comercial amb Espanya «a primera vista semblen violar l’Acord d’Associació UE-Algèria» del 2005 i donarien lloc a un «tracte discriminatori cap a un Estat membre de la UE». S’obria a aplicar tota mena de mesures contra el país nord-africà.

Amenaça de represàlies

L’amenaça de represàlies va tenir conseqüències. Poc després, la missió d’Algèria a la capital comunitària va acusar la UE d’actuar amb «precipitació» en el seu suport a Espanya, va negar que hagués existit una congelació comercial i va garantir el subministrament del gas.

Des d’Exteriors expressaven la seva «satisfacció» i destacaven l’«important èxit d’Albares», l’«exemple de la força d’Espanya a la UE, que aconsegueix el suport potent de la Comissió» i que provoca la «rectificació del Govern algerià». «Gran èxit rotund, producte de la feina discreta, sense soroll i efectiva» de l’executiu, deien en l’equip de Sánchez, que «manté» la seva confiança en Albares.

Indignació amb el PP

No obstant, la crisi no està tancada: l’ambaixador a Madrid no ha tornat i Alger es guarda la carta d’apujar els preus del gas. A la Moncloa no ocultaven la seva indignació amb el PP d’Alberto Núñez Feijóo perquè havia demanat la compareixença del líder socialista al Congrés per explicar la crisi amb Algèria i la seva «nefasta» política exterior.

Per al Govern, el dirigent gallec «ha quedat com un irresponsable i un deslleial». Sánchez va elevar la veu contra el PP durant el seu míting de campanya d’ahir a Cártama (Màlaga): «Si un tercer país pressiona Espanya a Brussel·les i la UE dona suport a Espanya, ells donen suport al tercer país que està pressionant Espanya»

Després de la «marxa enrere» d’Alger, el president del Govern va salvar l’última pilota de partit d’aquesta setmana, però no per això s’ha evaporat a l’executiu aquesta sensació de viure al caire de l’abisme. Aquesta «por del col·lapse en qualsevol moment», com ho defineix un ministre del partit morat. «Hi ha acumulació de bones polítiques i acumulació de moltes dificultats i les segones generen molt soroll», resumeix un diputat socialista. «Fa temps que som al fil de la navalla -indica un altre-. No crec que puguem parlar de pessimisme generalitzat. Aquesta setmana hem aconseguit l’excepció ibèrica. Una altra cosa és que els temes van molt ràpid i cada setmana en tenim un de nou». «Estem transformant el país malgrat el soroll», destaquen a l’equip de Sánchez. Una ministra es rebel·la contra l’«onada instal·lada per desprestigiar l’executiu».

La mirada ombrívola es justifica també pel previsible mal resultat de l’esquerra en les eleccions d’Andalusia el proper diumenge. Tot i que en el PSOE andalús i a Ferraz sí que es detecta més mobilització de les bases, també es reconeix la dificultat de lliurar una batalla dura, «amb tot en contra», enmig d’una campanya que no està tenint gaire ressò. Els socialistes aspiren a resistir i que el seu candidat, Juan Espadas, tingui un resultat similar al que va obtenir Susana Díaz el 2018.