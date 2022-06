Els equips de rescat van trobar ahir les restes de l’helicòpter desaparegut dijous passat al centre d’Itàlia i els cadàvers dels set ocupants. «Ens hem coordinat i hem arribat per aire fins al lloc, on ho hem trobat tot cremat», va explicar un portaveu militar a un vídeo publicat a Twitter per l’Exèrcit.

Les restes de l’helicòpter A119 Koala són a la muntanya Cusna, en una zona de difícil accés a la qual només es pot arribar a peu ubicada entre les regions d’Emília Romanya i la Toscana. La zona està acordonada per garantir la investigació de l’autoritat judicial i la recuperació dels cossos. Al lloc es troben efectius de Rescat Alpí d’Emilia Romagna. L’Agència Nacional de Seguretat de Vol ha obert una investigació de seguretat i ha ordenat l’enviament d’un equip investigador. L’aeronau s’havia enlairat dijous de Capannori, a la província de Lucca, i es dirigia a la zona de Treviso, al nord-est del país.