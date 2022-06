Algèria garanteix el gas però manté el bloqueig comercial

El sector empresarial espanyol que opera a Algèria explica que les domiciliacions bancàries segueixen congelades i que «no hi ha novetats de moment». «Veuré si dilluns podem tornar a treballar amb les expedicions en curs», assenyalava ahir un responsable d’una empresa que exporta productes al país veí, mentre lamentava que per ara «tot està bloquejat».

Ahir diumenge, primer dia feiner a Algèria, hi havia expectació per si es normalitzaven les relacions comercials, però per ara, no hi ha cap novetat. Des del sector esperen que es desbloquegin en els propers dies.

El sector empresarial que treballa a Algèria viu aquesta situació de «bloqueig» des de dijous, moment en què la patronal dels bancs algerians va ordenar congelar les domiciliacions bancàries de les operacions del comerç exterior de productes o serveis amb origen o destinació a Espanya . Una mesura que, segons expliquen des del sector, segueix en vigor en la pràctica, malgrat les últimes declaracions de les autoritats algerianes, que han negat que hi hagi un cessament de les relacions comercials entre els dos països.

«Quant a la suposada mesura del Govern d’aturar les transaccions actuals amb un soci europeu, només existeix en les ments dels que la reclamen i dels que s’han afanyat a estigmatitzar-la», van manifestar divendres les autoritats algerianes en un comunicat de la seva delegació davant la Unió Europea.

En una segona declaració, dissabte, el ministeri d’Exteriors algerià també va manifestar que «la suposada suspensió de relacions comercials i d’inversió amb Espanya, recollides en les declaracions oficials fetes per la Unió Europea, s’invoca precipitadament sense cap fonament».

Indignació algeriana

En aquests dos comunicats, Alger també ha remarcat novament i per escrit el seu compromís amb complir els contractes vigents de subministrament de gas a Espanya.

Algèria també va mostrar la seva indignació amb la «precipitada» reacció dels representants europeus, i va qualificar de «fantasioses i malicioses les insinuacions i preguntes relatives a la qüestió del subministrament a Espanya del gas». Van afegir que són les empreses comercials que mantenen aquests acords les responsables de complir «tots els seus compromisos contractuals». Segons les autoritats algerianes, la UE s’ha precipitat en la reacció i han defensat que el «desacord polític» que mantenen amb Espanya és de «caràcter bilateral».