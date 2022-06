Malgrat el fort pessimisme, expressat pel mateix president Jair Bolsonaro, sobre la sort del periodista britànic Dom Phillips i l’especialista en qüestions indígenes Bruno Pereira, desapareguts fa vuit dies a l’Amazònia, la policia s’ha negat de moment a confirmar les seves morts. La recerca, va assenyalar, continua. En el matí d’aquest dilluns, l’ambaixada britànica havia confirmat les defuncions. El mateix va fer el reconegut periodista ambiental André Trigueiro, amic personal d’Alessandra Sampaio, dona de Phillips, citant les mateixes fonts. Tanmateix, les autoritats de seguretat van assegurar que aquestes notícies no eren correctes. A través d’un comunicat, la Policia Federal va dir que fins al moment només s’havia trobat material biològic i pertinences del col·laborador de The Guardian i el seu acompanyant.

El periodista i Pereira van ser vistos per última vegada el 5 de juny al Vale do Javari, una remota i selvàtica regió a l’Amazònia brasilera contigua al Perú i Colòmbia, on realitzaven una investigació sobre amenaces que pesen contra els indígenes. En aquesta zona impera la lògica de la violència contra les comunitats originàries per part dels grups vinculats a la mineria, la tala d’arbres i la pesca il·legals.

Anàlisi de l’ADN

Anàlisi de l’ADN«Els indicis fan pensar que els van fer alguna maldat, perquè s’han trobat vísceres humanes flotant al riu i ja estan a Brasília per a l’anàlisi de l’ADN», va dir Bolsonaro, que no va perdre oportunitat de criticar el ministre del Suprem Tribunal de Justícia (STF), Bruno Barroso, per haver ordenat al Govern anar a la recerca de Phillips i Pereira. «No tinc una xifra exacta per dir-la al senyor Barroso, però hi ha desenes de milers de persones que desapareixen cada any al Brasil. Només li preocupaven aquests dos». Per al vicepresident, Hamilton Mourão, amb prou feines es va tractar d’«un cas policial» en una «regió inhòspita, allunyada de tot» on tenen lloc «una sèrie d’il·legalitats» als dos costats de la frontera. «Dues persones entren en una zona perillosa sense demanar escorta, sense avisar les autoritats competents i comencen a córrer riscos, ¿no? Lamentablement, això és tot».

“Embaixador brasileiro no Reino Unido diz que corpos de familiares foram encontrados amarrados a uma árvore em floresta remota”@guardiannews https://t.co/kPpM2PUsvs — André Trigueiro (@andretrig) 13 de junio de 2022

Una zona marcada per la violència

Des de fa temps que la terra indígena de Vale do Javari és escenari d’invasions per part de grups armats. Així ho han denunciat les comunitats originàries d’aquesta zona davant la fiscalia i la policia, sense resultats.

«S’ha parlat molt del genocidi dels pobles indígenes a les Amèriques, però és habitual que es tracti aquest procés com un conjunt d’esdeveniments perduts en un passat llunyà. El que observem diàriament al Brasil és que segueix en plena vigència i s’associa a la destrucció del medi ambient i a un model econòmic que reprodueix les desigualtats històriques», va assenyalar en una columna publicada a Folha de San Pablo, el sociòleg Rafael Rezende.

«‘Garimpeiros’ (cercadors il·legals d’or), llenyataires, latifundistes i grans empreses mineres avancen sobre la selva amazònica, explotant els seus recursos, deixant un rastre de destrucció i mort. Tot això, sovint amb el suport o la negligència de les autoritats. El mateix president és un notori defensor de l’explotació d’activitats econòmiques en terres indígenes i s’enorgulleix de no haver demarcat cap reserva en els seus quatre anys de mandat». Prova d’això, va afegir Rezende, és que al mateix lloc on es van trobar rastres de Phillips i Pereira va ser trobat també sense vida un any enrere l’activista social Eranildo Ribeiro da Cruz, amb evidents signes de tortura.