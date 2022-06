Les grues i les excavadores mai deixen de funcionar a la Cisjordània ocupada. No importa qui hi hagi al Govern. Tampoc és rellevant el que opini el Departament d’Estat dels Estats Units (EUA). Malgrat l’oposició de l’Administració Biden, Israel no atura la seva expansió colonial als territoris ocupats. El primer ministre israelià, Naftali Bennett, avança en els plans per construir 3.130 vivendes a la Cisjordània profunda, truncant una mica més els somnis d’un Estat palestí. Aquest primer gest expansionista des que Bennett i Biden són al poder ha exacerbat les tensions amb el seu protector més gran i les diferències al si del Govern.

Antony Blinken va trucar a Benny Gantz en un intent de dissuadir-lo de les seves intencions. El secretari d’Estat nord-americà va expressar dimarts a la nit al ministre de Defensa israeliana la seva oposició a la represa de la política d’assentaments. A la Casa Blanca ja no hi ha Donald Trump, que aplaudia cada gest expansionista del Govern israelià. I al capdavant del Govern israelià tampoc hi ha ja Benjamin Netanyahu, partidari de l’annexió de Cisjordània. Des del juny, l’exlíder dels colons, Naftali Bennett, governa Israel i ha d’escoltar el seu electorat.

This is not the government of change but the government of annexation. Our reporting on settlement approvals today: https://t.co/U5yZ788Yfs — Peace Now (@peacenowisrael) 27 de octubre de 2021

«Ens oposem fermament a l’expansió dels assentaments, que és completament inconsistent amb els esforços per reduir les tensions i assegurar la calma, i danya les perspectives de la solució de dos estats», va dir dimarts Ned Price, portaveu del Departament d’Estat. Però aquest retret no és el primer que fa l’Administració Biden cap al Govern de Bennett aquesta setmana. Els nord-americans van criticar la designació a càrrec d’Israel de sis grups palestins de drets humans com organitzacions terroristes i van exigir explicacions.

700.000 colons

Mentrestant, sobre el terreny, els palestins pateixen el setge a la seva societat civil i a les seves terres. El president de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbàs, ha demanat als líders internacionals «confrontar aquestes decisions i pràctiques israelianes que busquen robar terres palestines i empènyer-nos a un estat d’inestabilitat i tensió, que afectarà negativament tothom». Els gairebé tres milions de palestins són forçats a malviure al costat de 700.000 colons jueus distribuïts entre Cisjordània i Jerusalem Est. Com més gran és la població de colons, més difícil serà desmantellar els assentaments en un hipotètic acord de pau.

and here's the list of the plans approved today at the Civil Administration: 2,860 units in settlements: pic.twitter.com/IFd1BVPfqR — Hagit Ofran חגית עופרן (@hagitofran) 27 de octubre de 2021

A més, la violència dels ocupants sobre la població nativa augmenta cada setmana en plena campanya de la recollida de l’oliva, clau per a l’economia palestina. Jerusalem s’ha convertit en escenari de provocacions des que les autoritats permeten que l’oració jueva continuï en el recinte de la Mesquita d’Al-Aqsa. Va ser Trump qui va abandonar la posició nord-americana contrària als assentaments, vigent durant dècades. Durant el seu mandat, Netanyahu va emprendre una agressiva política expansionista. Només el 2020 es van avançar plans per a 12.000 llars de colons, segons Peace Now, la xifra més elevada des del 2012.

Tensions en el govern israelià

Però abans d’arribar a l’altra vora de l’Atlàntic, les tensions van començar al si del Govern israelià. Des del juny del 2020, Bennett està al capdavant d’un Executiu multicolor aliat en la seva oposició a Netanyahu. Al si de la coalició, conviuen esquerrans, centristes i islamistes àrabs a favor de la solució de dos Estats, dretans com l’actual primer ministre en contra de qualsevol sobirania palestina, i centredretans com Gantz, que malgrat expressar el seu recolzament a algun tipus d’Estat palestí, és l’encarregat d’aprovar l’expansió de les colònies.

Units pel seu odi a Netanyahu, van decidir no prendre grans decisions en temes polèmics com el conflicte israelianopalestí, però Bennett sembla haver oblidat les promeses als seus socis. Durant els primers mesos, el mandatari ha protagonitzat gestos modestos cap als palestins, alguns d’inèdits després de tres lustres sota el regnat de ‘Bibi’, com es coneix popularment Netanyahu. Ha augmentat el nombre de permisos de treball israelià per als palestins, ha concedit documents d’identitat a milers d’indocumentats a Cisjordània, ha permès reunions d’alt nivell entre Gantz i Abbàs, i fins i tot ha promès 156 milions de dòlars a l’empobrida ANP.

Sense consolat per als palestins

Davant la trucada furiosa de Blinken, Gantz va respondre que s’estan discutint plans per a 1.300 noves vivendes en llogarrets palestins. El major nombre de llars per a palestins aprovades per Israel durant més d’una dècada s’ubicarà a l’Àrea C de Cisjordània, el 60% del territori sota ple control militar i civil israelià. Però la discussió s’ha posposat per a la setmana que ve.

Mentrestant, el Govern de Bennett posa tots els seus esforços a aturar un altre somni dels palestins. Biden veu frustrada la seva vocació de reobrir el consolat nord-americà als palestins a Jerusalem, tancat per Trump, davant l’oposició del primer ministre israelià. Bennett ho ha decidit. La Ciutat Santa no serà la seva capital.