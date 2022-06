“És molt dur per a un fill viure sentint que l’assassí de la mare està lliure”

Què va sentir en saber que es repetia el judici?.

Una barreja d’emoció i de responsabilitat pel que ve, per la repetició... però, sobretot, vaig sentir la pau que dona el deure complert. Perquè després de molt de temps hem aconseguit una cosa que semblava molt difícil: que el Suprem considerés que hi va haver coses que no es van fer bé en el judici per l’assassinat de la meva mare.

Com ha viscut aquests gairebé tres anys des que Miguel López, el seu cunyat, va resultar absolt?

Hi ha hagut de tot. Ja em va avisar el meu advocat que la sentència del Suprem podria trigar fins i tot anys. Així que vaig intentar rebaixar el nivell de preocupació perquè no es pot viure tant de temps amb aquesta tensió. Els nervis van tornar al febrer, en saber que el recurs s’havia admès. Es passa molt malament encara que tinguis l’esperança que et donin la raó.

En la incertesa sobre el que faria el Suprem s’uniria encaixar que el seu cunyat Miguel, a qui vostè responsabilitza de la mort de la seva mare, estava tranquil·lament a casa seva.

Sí, bé… però cal respectar les lleis. Encara que no estigui d’acord amb com es van fer les coses, la meva obligació era lluitar amb les eines que em dona la Justícia perquè l’assassinat es tornés a jutjar i no quedés impune. Em feia mal però havia d’acceptar-ho.

Després de l’experiència que ha viscut, continua creient en la Justícia?.

Cal confiar en els tribunals, encara que de vegades et donin la raó i d’altres no, i malgrat que alguns professionals, de vegades, puguin no interpretar correctament la llei. Crec que alguna cosa així va poder passar en aquest cas, però mai no vaig arribar a perdre la confiança en la Justícia. I cal tenir en compte una altra cosa molt important, que d’aquesta experiència també surt una cosa bona per a tota la societat, perquè això no torni a passar en cap altre judici. D’això sí que n’estic satisfet.

En algun moment, al llarg d’aquest procés, ha pensat en llençar la tovallola?

No, mai. No m’aturaré fins que qui va assassinar la meva mare acabi responent per això.

Està vostè convençut que va ser el seu cunyat?

Aquesta és la meva convicció personal, per això exerceixo l’acusació. Jo crec que, com va declarar en el judici l’inspector, no es pot entendre l’assassinat de la meva mare sense la participació del meu cunyat Miguel.

Creu que va ser Miguel qui va disparar?.

Sí. Malauradament, sí.

Què espera de la nova vista oral?.

Espero una altra oportunitat perquè se celebri un judici com ha de ser, amb les garanties degudes, i que el veredicte surti per decisió del jurat i complint totes les lleis, com acaba de dir el Tribunal Suprem. Que per a bé o per a mal la Justícia sigui imparcial. Òbviament que si surt no culpable em farà molt mal És molt dur per a un fill viure sentint que l’assassí de la seva mare està lliure.

A què atribueix els errors pels quals el Suprem ha hagut d’anul·lar el primer judici?

No ho sé… va ser molt difícil d’entendre que es destruís l’acta del veredicte. I no vull alimentar cap sospita estranya. M’he imposat l’obligació moral d’oblidar tot el que va passar en el tram final d’aquell judici.

Una de les decisions més controvertides que es van prendre en la investigació va ser no intervenir-li les comunicacions quan sí que ho van fer amb la resta de la família. Es van equivocar en no punxar-li el telèfon?

Potser m’haurien d’haver intervingut el telèfon a mi, la meva dona i els meus fills perquè tot hagués estat més transparent. Tot i que després va quedar clar que el que va intentar muntar l’entorn del meu cunyat sobre Llatinoamèrica era fals i que tots els dubtes que hi pogués haver sobre mi es van dissipar.

Com porta que les seves germanes, no només la que està casada amb Miguel sinó també les altres dues, donin suport incondicionalment a qui vostè assenyala com a responsable de la mort?.

Molt malament. És un drama, una ferida que no cicatritzarà. Que cap de les meves germanes, des del meu punt de vista, hagi fet res per esbrinar què li va passar a la nostra mare em provoca molta tristesa. Molt més que el fet que elles s’hagin posicionat del costat de Miguel, perquè entenc que, quan li ha passat una cosa tan cruel a la teva mare, el mínim que pots fer és intentar saber qui li ha pogut fer alguna cosa així, qui n’és el responsable… i ningú no ha fet res.

Per què creu que van matar la seva mare?.

Per mantenir el poder a Novocar, l’empresa que administrava Miguel, i perquè la seva dona el recuperés a les altres empreses del grup.

Com ha rebut la seva tia la notícia de la repetició de la vista?

Doncs com jo. Al principi amb llàgrimes, després amb emoció, amb sorpresa…, preguntes a gent que en sap, et diuen que són pocs els recursos que prosperen al Suprem i no t’esperes que el teu pugui tirar endavant. Ella coneixia les dificultats. Però té la serenitat que dona la justícia i està disposada a declarar per poder aclarir què li va passar a la seva germana.

La primera vista va ser dura. Està ella amb forces per a aquesta segona? I vostè?

Si no tenim forces recordarem el que va passar la meva mare durant els últims mesos de vida i el dia que la van assassinar i les traurem d’on sigui perquè, per molt dur que sigui tornar a anar a declarar, mai no ho serà tant com el que ella va patir.

La fractura de la família com es porta?

Molt malament. No s’ho pot imaginar! Inicialment sents una solitud tremenda. Només les famílies que hagin passat una situació com aquesta ho podrien entendre completament. Almenys sento el suport de la meva dona, dels meus fills, i de molta gent del carrer a la qual estic molt agraït.

El seu pare va posar tot el seu esforç a mantenir aquesta unitat familiar. Va construir un complex perquè visquessin i treballessin junts. Què creu que diria si estigués veient com està ara la família?

Si ell fos aquí no hauria passat. Mentre el meu pare va viure mai hi va haver el més mínim problema, tret amb Miguel, almenys que jo sabés. Fins que ell va morir no va passar res i vull pensar que, si no hagués mort, no hauria passat tot això perquè hauria estat capaç de donar una solució equitativa i justa que a tots els germans ens hagués semblat la correcta. Com sempre feia.

Hi ha qui sosté que amb la mort de la seva mare va ser vostè qui va sortir guanyant

Qui pensi que surts “guanyant” quan assassinen la teva mare, no té cor. Si es refereix a guanyar en allò econòmic, li confirmo que això és rotundament fals. Amb la mort de la meva mare jo no en vaig ser el beneficiat en absolut, al contrari, perquè el poder de tot el grup empresarial va passar a les meves germanes. Econòmicament vaig pagar molt cara la separació.

Veu retorn a la fractura de la seva família?

Ho veig molt difícil, però allò que ens ha passat et demostra que no es pot saber allò que la vida et té reservat. Si fa dotze anys, amb la malaltia i la mort del meu pare, em diuen que alguna cosa semblant a això em podia passar hauria dit que era impossible... i miri el que havia de venir.