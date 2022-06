Trenta anys de retard de la llei de cures pal·liatives

Espanya es va convertir fa gairebé un any en el sisè país del món a despenalitzar l’eutanàsia i regular-ne el procediment. No obstant això, la llei de cures pal·liatives, que aniria destinada a un nombre més gran de malalts, atès que el suïcidi assistit només poden sol·licitar-lo malalts «greus i incurables», però que no tenen perquè estar a punt de morir, com passa amb tetraplègics o malalts d’ELA, continua sent una assignatura pendent.

La Societat de Cures Pal·liatives porta demanant que hi hagi una regulació estatal sobre la seva especialitat fa més de tres dècades, atès que segons els seus càlculs entre el 50% i el 60% dels malalts en la fase final de la seva vida necessiten una sedació pal·liativa que els proporcioni un final tranquil i digne. Tot i això, es calcula que uns 80.000 espanyols moren cada any sense rebre l’atenció que necessiten al final dels seus dies, atès que hi ha algunes autonomies que tenen lleis però no existeix una llei estatal que serveixi de paraigua i homogeneïtzi unes cures que depenen moltes vegades de la malaltia o dels recursos de l’hospital. Proposta aturada Espanya va estar a punt de tenir aquesta llei el 2019, però l’avançament electoral la va deixar encallada al Senat, a punt de veure la llum. I tot indica que la legislació no tirarà endavant tampoc en els propers mesos. Aquesta legislatura, PSOE, PP i Cs han registrat tres iniciatives legals destinades a regular les cures pal·liatives, però la normativa dels socialistes va ser retirada perquè aquest partit va prioritzar la llei d’eutanàsia. I les de PP i Ciutadans no està previst que siguin aprovades en breu, atès que la quota d’iniciatives que es porta a ple per a la seva presa en consideració és limitada i els dos partits no tenen previst introduir-les en la seva quota immediatament. Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat treballa en l’actualització de l’Estratègia Nacional de Cures Pal·liatives (2014) i que tampoc no té data d’aprovació, malgrat que l’acord de coalició assenyala que s’«impulsarà una llei de drets i garanties de la dignitat de la persona davant del procés final de la seva vida», a més de la llei de l’eutanàsia. La llei de mort digna que es va quedar aturada al Senat reconeixia el dret a rebutjar tractaments que allarguen artificialment la vida, el dret a la sedació o a morir en la intimitat familiar. No va veure la llum perquè la negociació es va enredar i es va allargar dos anys, tot un «despropòsit», segons rememora Francisco Igea, llavors portaveu de Sanitat de Ciutadans, que en va ser el partit impulsor. Un dels principals esculls va girar al voltant del desig de Cs d’incloure en la llei sancions específiques, però el PSOE pensava que n’hi havia prou amb les infraccions recollides a la llei general de Sanitat.