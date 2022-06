El comitè sobre l’assalt al Capitoli desmunta la «gran mentida» de Trump

Pot ser que el Departament de Justícia dels Estats Units no acabi imputant Donald Trump per l’assalt al Capitoli el 6 de gener del 2021, una insurrecció per la qual el republicà ja va superar un judici polític, el seu segon impeachment. El que és segur és que el comitè de la cambra baixa s’està esforçant perquè la ciutadania no oblidi i conegui amb tot luxe de detalls la «conspiració» que va portar a aquell «intent de cop», al centre del qual situa Trump.

El comitè va fer ahir una presentació efectiva que desmunta «la gran mentida» de Trump sobre un inexistent frau electoral. La base central del relat ja era coneguda. Trump feia temps que posava en dubte la integritat del sistema electoral. Va passar mesos atacant el vot per correu i quan va arribar la nit electoral, va ignorar els assessors i experts que li van explicar que el recompte d’aquell vot per correu impedia donar per definitiu l’avantatge inicial i va sortir a fer un discurs de victòria.