Els lletrats del Congrés rebutgen limitar la inviolabilitat del Rei

El Parlament no arribarà a tramitar ni estudiar la proposta de limitació de la inviolabilitat del Rei. La iniciativa que va presentar el PNB la setmana passada al Congrés serà frenada avui per la Mesa de la cambra baixa, perquè els lletrats entenen que «envaeix» la Constitució i que no és possible regular aquesta qüestió mitjançant una llei orgànica. És a dir, els serveis jurídics interpreten que restringir la immunitat total de la qual gaudeix el cap de l’Estat només es pot fer a través d’una reforma de la Carta Magna. I el seu criteri és el que respectarà el PSOE, que podrà tombar avui el text dels nacionalistes bascos amb l’ajuda del PP i Vox.

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, va presentar la setmana passada la proposició de llei de reforma de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ) perquè la inviolabilitat del Monarca no afecti els seus actes privats i només afecti els que fa durant l’exercici càrrec institucional. Esteban va explicar que la iniciativa responia als «escàndols» recents del rei emèrit, per la seva activitat privada mentre va ser cap de l’Estat. La Fiscalia va arxivar les diligències contra ell i no les va judicialitzar. Però el que ha passat també interpel·la la Prefectura de l’Estat, i el debat ha estat sobre la taula en els últims anys. De fet, el mateix Pedro Sánchez va considerar «producte d’una altra època» la inviolabilitat del Rei.