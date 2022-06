El Govern elogia el Papa tot i els xocs amb els bisbes

El Papa no sol rebre en audiència privada els ministres dels diferents països, però això és el que va fer ahir Francesc amb Félix Bolaños. La reunió, celebrada al Vaticà, va durar prop de 50 minuts, i Bolaños, que com a ministre de la Presidència és l’encarregat de les relacions amb les confessions religioses, en va sortir desfent-se en elogis del Pontífex, en un moment en què les relacions entre el Govern i la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) no passen pel millor moment. Jorge Mario Bergoglio, va dir Bolaños, té un «profund coneixement» dels assumptes que afecten Espanya i mostra un enorme «afecte» per aquest país, similar al «afecte que els espanyols» li tenen a ell.