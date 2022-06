La missió Gaia crea el mapa més complet de la Via Làctia

Carl Sagan deia que som pols d’estrelles i, alhora, som la fórmula perquè el cosmos es conegui a si mateix. Serveixi aquesta frase de preàmbul per a una notícia esperada: l’ESA va publicar ahir la tercera entrega de dades de la missió Gaia, la sonda encarregada de retratar la nostra galàxia. Després de gairebé una dècada de treball, aquesta espectacular càmera espacial ha aconseguit crear el mapa més precís i complet fins a la data de la Via Làctia, amb informació sobre 2.000 milions d’estrelles del nostre veïnat galàctic.

El nou atles de la Via Làctia, forjat per una xarxa internacional d’investigadors amb àmplia participació espanyola, debuta amb magnificència. D’una banda, recull la brillantor d’estrelles desconegudes fins ara, així com el rastre de milers d’objectes celestes, asteroides, llunes, galàxies i quàsars de dins i fora del Sistema Solar. D’altra banda, Gaia també aconsegueix una radiografia completa sobre la composició química, temperatura, colors, masses, edats i velocitat a la qual s’acosten o allunyen les estrelles de nosaltres.

Segons explica l’equip científic encarregat d’aquesta cartografia celeste, el treball de Gaia ha permès reconstruir l’estructura de la Via Làctia durant milers de milions d’anys, a més de comprendre millor el cicle de vida de les estrelles i el nostre lloc a l’univers. «No havíem tingut mai tanta informació sobre la nostra galàxia com ara», afirma Carme Jordi, investigadora de l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB-IEEC) i una de les científiques principals del projecte Gaia. «Avui es publica un veritable tresor de dades i qui sap quins descobriments en sortiran», afegeix.

Aquest mapa del cel mostra el camp de velocitat de la Via Làctia per a 26 milions d’estrelles. Els colors mostren les velocitats radials de les estrelles al llarg de la línia de visió. El blau mostra les parts on el moviment mitjà de les estrelles es dirigeix cap a nosaltres i el vermell mostra les regions on el moviment mitjà s’allunya.

La tercera entrega de dades de Gaia mostra, per primera vegada en la història, una panoràmica del moviment de 33 milions d’astres de la nostra galàxia, el catàleg més complet fins a la data d’estrelles binàries de la Via Làctia i el primer estudi d’espectroscòpia de baixa resolució de milers de cossos celestes (és a dir, l’anàlisi de les propietats físiques d’aquests objectes). «Estem acostumats a notícies que parlen de la història d’una estrella en particular, però ara, gràcies a Gaia, tenim les dades completes de gairebé 200 milions d’estrelles», il·lustra Josep Manel Carrasco, científic de l’Institut de Ciències del Cosmos i membre de l’equip científic de Gaia. Així, després de gairebé una dècada observant les estrelles i recopilant dades sobre les seves aventures, Gaia ha aconseguit traçar una panoràmica química de la Via Làctia.