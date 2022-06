Onada de calor: l’impossible ja és aquí

El científic ambiental Robert Rohde va escriure un estrany missatge a Twitter l’estiu passat, al començament de l’onada de calor que va patir la costa oest d’Amèrica del Nord. El que estava passant allà, va explicar després d’analitzar els registres de les últimes set dècades, resultava «impossible des del punt de vista estadístic». Per descomptat, l’onada de calor no va ser en un sentit estricte «impossible». Va existir, amb alguns punts del Canadà arribant als 50 graus centígrads. Però va estar tan allunyada de qualsevol episodi anterior que fins i tot els models estadístics més extrems es van quedar curts.

El clima està canviant d’una manera que no s’acaba d’entendre per complet. Les temperatures que ara mateix registra gran part de la península Ibèrica no arriben tan lluny com les de l’any passat a Amèrica del Nord. Almenys, no de moment. Però sí que formen part d’un patró similar: una onada de calor sense gairebé precedents, la «més intensa per a mitjans de juny de, almenys, els últims 20 anys», segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), i també la segona més primerenca des de 1975, arribada després del maig més càlid des d’inicis de segle.

No està clar quant durarà. L’Aemet va informar ahir al matí que es mantindria fins dijous, com a mínim, però a primera hora de la tarda va emetre un nou comunicat en què informava que les altíssimes temperatures (entre les capitals, Còrdova, Sevilla i Granada van fregar ahir els 42 °C, tot i que els termòmetres disparats també es van deixar notar a gran part de la meitat nord) durarien fins divendres, amb demà com a dia àlgid. Pel que fa a Catalunya, les màximes es van registrar a Lleida (37,4 graus), Tremp (37,3) i Girona (37,1), segons Efe.

El que ja gairebé no està en discussió és quan té a veure l’escalfament global en tot això. Moltíssim: l’emissió de gasos amb efecte hivernacle està provocant que les onades de calor, i en general els fenòmens meteorològics extrems, siguin ara més potents, duradors i habituals. A Espanya, sense anar més lluny, s’han duplicat en l’última dècada, fins al punt que si es manté el ritme actual, i per ara res indica que canviarà, amb els dirigents polítics assolint acords tímids en cimeres climàtiques com la celebrada al novembre a Glasgow, un estiu com el del 2021 es considerarà d’aquí 30 anys suau, fins i tot fred.

Rols alterats

Tot això suposa en part un intercanvi de papers. La Terra està experimentant alteracions significatives en temps real, i deixa enrere la idea que es transformava al llarg d’eres geològiques, amb canvis que s’acabaven de plasmar després de milers o milions d’anys, mentre les opinions i accions dels éssers humans canviaven a molt curt termini. Ara sembla que els papers s’han invertit, que els lents a reaccionar són els individus i el ràpid el planeta, impulsat pels gasos amb efecte hivernacle, provocant en la seva transformació no només onades de calor, sinó també greus problemes al cos humà.