El Govern ignora el nou avís de la UE pel bloqueig del Poder Judicial

El Govern segueix sense tenir al cap el canvi de la llei per modificar el sistema d’elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). No tindrà en compte, doncs, el requeriment insistent de la Comissió Europea, que ahir va tornar a solemnitzar la vicepresidenta i responsable de Valors i Transparència, Vera Jourová, perquè retoqui el sistema i siguin els jutges els que elegeixin el seu òrgan de govern. L’executiu addueix que ja compleix aquest model, ja que els magistrats participen en el procés de designació dels 12 vocals del torn judicial, encara que no són ells els que els voten, sinó les Corts Generals. Però, en tot cas, la Moncloa posa èmfasi en què el «drama avui» és que no es produeix la renovació al CGPJ perquè el PP «incompleix la Constitució» des de fa «1.288 dies», i això és una «anormalitat democràtica» .

L’equip de Pedro Sánchez vol apuntalar el missatge que no es tracta d’un «bloqueig entre partits», perquè l’únic responsable de la paràlisi del Poder Judicial, destaca, és el PP, ja que el mandat de l’actual cúpula judicial va acabar el desembre de 2018, fa tres anys i mig (aquests 1.288 dies), i des de llavors ha estat impossible tancar un acord, per la pandèmia, l’encadenament de convocatòries electorals i la superposició d’excuses per part de Gènova en l’època en què Pablo Casado liderava el partit. Però des de fa «dos mesos i mig» l’«únic responsable» d’aquest retard, es va afanyar a repetir ahir la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, és Alberto Núñez Feijóo. I és «incomprensible», va afegir, que el PP demani un mes més per presentar la proposta. L’advertiment de la CE va semblar més fort que mai. Jourová va visitar ahir Espanya: va participar en un esmorzar informatiu, després va comparèixer al Congrés i va continuar la seva agenda amb reunions amb ministres de l’executiu. La comissària de Valors i Transparència va assenyalar a la cambra baixa que, en el seu informe de l’any passat, Brussel·les «va reiterar la seva preocupació sobre el fet que no s’estigués renovant el Poder Judicial». «És clau que Espanya s’ocupi d’aquesta qüestió perquè l’estament judicial no sigui polititzat, perquè no tingui aquesta vulnerabilitat», va afirmar. Jourová va afegir que per a la Comissió és «important» que el nomenament del CGPJ «sigui una cosa que s’estudiï prioritàriament». Així, va avisar que «en l’informe es va parlar que hi ha d’haver un sistema d’elecció per part dels homòlegs, d’acord amb els estàndards del Consell d’Europa». Aquests estàndards suposen que almenys la meitat dels membres del CGPJ siguin designats pels mateixos jutges. Fórmula que sí que reivindica el PP però a la qual tradicionalment s’hi ha oposat el PSOE.