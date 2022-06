Johnson s’aferra a la polèmica llei de deportacions a Rwanda

Tot i l’enorme controvèrsia i les dificultats legals, el primer ministre britànic, Boris Johnson, està disposat a seguir endavant amb els plans de deportació d’immigrants a Rwanda. «Pensem que hem establert una associació adequada amb Rwanda. I sí, potser portarà un temps que funcioni adequadament, però això no significa que no continuï». El primer ministre va carregar contra els advocats que estan intentant aturar les deportacions i els va acusar de «complicitat amb la feina de les bandes criminals. Amb això soscaven la confiança en el sistema legal».

En ser preguntat si tenint en compte les traves legals no seria el moment perquè el Regne Unit deixés la Convenció Europea de Drets Humans, no va descartar aquesta possibilitat. «Caldria canviar algunes lleis per ajudar-nos a avançar? Podria ser així. Totes les opcions estan en constant revisió», va ser la seva resposta.