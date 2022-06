La Moncloa vol desinflamar el pols amb Algèria

Exteriors intentarà mantenir un perfil baix respecte la crisi amb Algèria per ajudar a canalitzar-la. José Manuel Albares ha intentat aconseguir que els diferents partits del Congrés mantinguin les crítiques en un to moderat que permeti desinflamar la situació amb el país magribí. A Alger hi ha indicis que s’està replantejant el conflicte. El president Abdelmadjid Tebboune ha destituït el ministre de Finances, Abderrahman Raouya, que va ser qui va ordenar tallar les transaccions financeres amb Espanya.