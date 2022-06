Sturgeon reactiva la campanya per al referèndum d’independència a Escòcia

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, va reactivar ahir a Edimburg la campanya a favor d’un referèndum d’independència, que pretén celebrar el proper any. La líder del Partit Nacional Escocès (SNP) va assegurar que Escòcia està «fins i tot millor preparada ara per a la independència» que l’any 2014, quan el 55% dels escocesos van rebutjar la separació davant del 45% que la va avalar. «Escòcia només serà independent quan la majoria dels que viuen aquí ho votin», va recordar la primera ministra als que pressionen per accelerar la consulta. Els sondejos atorguen pràcticament un empat entre partidaris i detractors de la independència. Els defensors de romandre a la Unió acusen el Govern escocès d’estar obsessionat amb la independència.

Sturgeon ostenta la majoria amb l’ajuda dels vots dels Verds al Parlament autonòmic escocès. Això, argumenta, li ofereix legitimitat i li atorga «el mandat indiscutible» per decidir sobre la consulta, que, va destacar, «per assolir els seus objectius ha de ser legal». Constitucionalment aquest poder recau en el Govern del Regne Unit. «Si el Govern britànic té algun respecte per la democràcia, l’assumpte de la legalitat estaria més enllà de qualsevol dubte com va passar l’any 2014», va indicar la líder de l’SNP. Aquesta vegada, però, Boris Johnson insisteix que no hi haurà cap altre referèndum.