Rússia i els Estats Units es troben actualment en un «punt de confrontació molt molt candent», ha declarat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. «Ara estem en un punt de confrontació molt molt candent», va dir el representant de la presidència russa a l’agència RIA Nóvosti en plena confrontació entre Rússia i Ucraïna.

Segons Peskov, malgrat les esperances que van sorgir sobre una possible millora de relacions després de la trobada fa un any dels líders dels dos països a Ginebra, «Washington va rebutjar discutir el tema de seguretat de Rússia i la no ampliació de l’OTAN» cap a les fronteres russes.

Al comentar la possibilitat d’una nova trobada entre Vladímir Putin i Joe Biden, Peskov ha dit que «amb prou feines seria possible ara o en el futur pròxim». L’única manera de normalitzar les relacions és la renúncia, per part dels EUA, a les seves ambicions d’hegemonia i la comprensió que «Rússia no vol, no és i no planeja ser el vassall de ningú en cap sentit», ha afegit.

Aquest dimecres Peskov va admetre que Rússia i Occident hauran d’interactuar en el futur, però sempre que es respectin els interessos i les preocupacions de les parts.

«La comunicació és necessària, en el futur de totes maneres haurem de parlar. Els EUA no se n’aniran enlloc, Europa tampoc i caldrà comunicar-nos d’alguna manera», va dir.

No obstant això, va afegir que aquesta interacció haurà d’estar basada únicament en els principis de respecte mutu, de la seguretat indivisible i dels interessos de les parts.