L’OTAN convida Zelenski a participar en la cimera de líders de Madrid

La presència física del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en la cimera de caps d’Estat i de Govern de l’OTAN que tindrà lloc el 29 i 30 de juny a Madrid no està tancada. Tot dependrà de l’evolució de la guerra a Ucraïna i la decisió es prendrà previsiblement en les 24 hores prèvies a la trobada en funció de la situació de seguretat.

No obstant, el secretari general de l’Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, va confirmar ahir que el dirigent ucraïnès està convidat a intervenir en la cita que ratificarà el paquet integral d’assistència a llarg termini per a Ucraïna i aprovarà l’anomenat Concepte estratègic, el document que actualitza l’estratègia de seguretat que marcarà el camí dels aliats durant la pròxima dècada.

Si Zelenski es desplaça a Madrid seria la primera vegada des que va començar la invasió russa, el 24 de febrer, que surt del país. «Seria molt important en termes de comunicació estratègica, però veurem com evoluciona la guerra. Si ve ho decidirà ell i 24 hores abans», van explicar fonts aliades.

El que no està clar encara és si els aliats arribaran a Madrid amb una decisió sobre l’adhesió de Finlàndia i Suècia a l’OTAN. Malgrat la pressió de Washington i els continus contactes de l’equip de Stoltenberg per desbloquejar la situació, Turquia manté el seu veto, tot i que l’Aliança busca que els dos països puguin participar com a convidats en la reunió.